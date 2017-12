Maltempo, ondata di freddo sull’Italia: pioggia e neve sulla Penisola

Un'intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica si sta abbattendo su gran parte dell’Italia (LE PREVISIONI). Da martedì sera e per tutte le giornate di mercoledì e giovedì, sono previste precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni del Centro e del Nord-Est, neve a bassa quota al Nord e un deciso rinforzo dei venti. Le temperature caleranno a partire da domani ma sarà un passaggio rapido perché l'anno si chiuderà con un clima mite.

La situazione mercoledì 27 dicembre

Oggi il maltempo imperversa su quasi tutto il Paese, specialmente nel Centro-Nord, in Campania e in Sardegna. Le piogge saranno più forti e insistenti su Liguria, regioni tirreniche, alta Lombardia e Triveneto; rischio di temporali tra Lazio e Campania. La sera piogge in arrivo anche sulla Sicilia. Alla luce della situazione meteo, la Protezione Civile ha emesso allerta Arancione di moderata criticità per rischio idraulico diffuso in Abruzzo e Umbria e allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato su Abruzzo, Lazio, Liguria, Molise, Umbria. Allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico su Emilia Romagna, Toscana, Umbria.

L’allerta meteo

La Protezione civile ha lanciato l'allerta meteo già dalla serata di ieri in cui ha annunciato temporali su Liguria, Emilia Romagna e Toscana. Ci saranno rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Oggi si prevedono nevicate, mediamente al di sopra dei 600-800 metri sulla Lombardia nord-orientale e sui settori settentrionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Soffieranno, inoltre, venti da forti a burrasca su varie regioni del Centro e in estensione al Sud, con possibili mareggiate sui settori costieri tirrenici e ionici. Un’allerta arancione è stata valutata per rischio idrogeologico sulla Liguria di Levante. Massima attenzione anche su gran parte dell'Umbria, sull'Appennino di Rieti e sui bacini del Liri e dell'Aniene nel Lazio, sulla Marsica e sui bacini del Sangro e dell'Aterno in Abruzzo, su gran parte del Molise. (LE PREVISIONI)

La situazione giovedì 28 dicembre

Pioggia e neve sono attese anche per giovedì, con vento forte e temperature più basse che venerdì annunciano un rischio gelate al Centro-Nord. Quindi la perturbazione comincerà a spostarsi verso la Grecia e negli ultimi giorni dell'anno si prevedono sull'Italia correnti di aria tiepida che faranno alzare le temperature.

Le zone a rischio

In Liguria, la Protezione civile regionale ha elevato a "arancione" l'allerta nel Levante per piogge e temporali, fino alle 20 del 27 dicembre. Contemporaneamente ha elevato a 'giallo' l'allerta neve fino alle 16 del 27 dicembre nelle valli Stura e Bormida e nelle valli Scrivia, Aveto e Trebbia. Allerta gialla nelle altre zone per pioggia, nessuna criticità nel ponente ligure. La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate fino alle 14 del 28 dicembre prossimo. Tra mercoledì 27 e la mattina di giovedì 28 sono infatti previste precipitazioni specie sulle zone montane e pedemontane.

Fitte nevicate in Valtellina, pericolo valanghe

Fitte nevicate dal tardo pomeriggio di ieri si sono verificate a Bormio, Livigno, Valfurva e Madesimo e pioggia sul fondovalle con crollo delle temperature ovunque in Valtellina e Valchiavenna. Nella provincia più a nord della Lombardia resta alto il rischio di gelate notturne sulle principali strade: è segnalato in progressivo aumento il pericolo di valanghe sulle alpi Orobie e Retiche. È stata vietata la pratica dello sci fuoripista.

Miglioramento a Capodanno

Le temperature caleranno giovedì, con l'arrivo di aria più fredda da Nord a Sud. Nei giorni successivi l'alta pressione tenderà a riportare la quiete meteorologica almeno sino a Capodanno, anche se verrà ancora disturbata dalle perturbazioni atlantiche. Venerdì ancora gli ultimi rovesci al Sud, poi il tempo migliorerà salvo nevicate sulle Alpi di confine. Per Capodanno dovrebbe prevalere il sole: nubi e qualche piovasco solo sulle regioni centrali tirreniche e Liguria.

La situazione smog

L’emergenza maltempo sta colpendo l’Italia mentre a Milano e in parte della Lombardia lo smog va ben oltre i limiti: nel capoluogo lombardo è scattato dal 26 dicembre, nonostante il giorno festivo, il blocco dei veicoli inquinanti tra le 8,30 e le 18,30: fino ad euro 3 ed euro 4 diesel senza filtro antiparticolato. Analoghi provvedimenti antismog sono stati adottati anche a Pavia e Bergamo, mentre da oggi, 27 dicembre, il blocco parziale del traffico tocca a Torino.

