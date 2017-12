Terzo raid contro "Sparicchio", di nuovo abbattuto l’albero di Natale

L'albero di Natale allestito in Galleria Umberto I a Napoli è stato preso ancora di mira la scorsa notte. L'abete è stato trovato questa mattina abbattuto e danneggiato in più parti, come è stato denunciato su Facebook dal consigliere regionale campano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. È il terzo episodio vandalico dal giorno dell'allestimento, il 21 dicembre: nel primo caso, appena 24 ore dopo il suo arrivo, fu addirittura segato e portato via. Per questo è stato ribattezzato ironicamente "Sparicchio", sulla falsariga dell'albero di Roma che era stato soprannominato "Spelacchio".

“Lo rimetteremo al suo posto”

Borrelli promette: "Lo rimetteremo al suo posto come abbiamo sempre fatto, però - aggiunge l'esponente dei Verdi - c'è da domandarsi come pensano di poter essere credibili nel controllo del territorio e nella lotta alla criminalità la Prefettura e la Questura quando non riescono neanche a impedire alle baby gang dei Quartieri Spagnoli di abbattere gli alberi di Natale in pieno centro cittadino". Il consigliere regionale dei Verdi lancia una raccolta firme "per istallare i cancelli in Galleria Umberto I", un sistema che, ricorda, "già è attuato e funziona nella Galleria Principe di Napoli e in quella Alberto Sordi a Roma e che sembra oramai l'unico sistema per tutelare questo bene monumentale da vandali e delinquenti".