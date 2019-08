Venezia: premio a regista Costa-Gavras

(ANSA) - VENEZIA, 14 AGO - E' stato attribuito al regista francese di origine greca Costa-Gavras il premio Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker 2019 della Mostra del Cinema di Venezia. Lo annunciano la Biennale di Venezia e Jaeger-LeCoultre. Il nuovo film doi Costa-Gavras, "Adults in the Room", con Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis, e Ulrich Tukur, sarà presentato Fuori Concorso alla 76/A Mostra del Lido (28 agosto-7 settembre).

La consegna del premio avrà luogo sabato 31 agosto in Sala Grande (Palazzo del Cinema) alle ore 22, prima della proiezione in prima mondiale di "Adult in the Room". "Sono molte - ha detto il direttore della Mostra, Alberto Barbera - le ragioni per le quali Costa-Gavras merita di essere annoverato fra i grandi registi della modernità, ma una prevale su tutte: l'aver saputo fare della politica un tema affascinante, un soggetto come un altro, da affrontare non fra iniziati consapevoli e già convinti, ma da somministrare al grande pubblico". (ANSA).