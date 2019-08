Insetto 'sconosciuto'in Friuli,per ora no timori per colture

(ANSA) - TRIESTE, 9 AGO - Dalle prime analisi effettuate dall'Ersa (Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia) su alcuni esemplari prelevati nei giorni scorsi, gli insetti che hanno infestato le campagne attorno a Buttrio (Udine) "non avrebbero effetti nocivi sull'agricoltura e nemmeno per l'uomo. Si tratta della 'Nysius Thymi', una specie diffusa nell'area mediterranea e in Europa, in particolare negli ambienti più caldi, che si nutre di piante erbacee". E' quanto afferma il vicesindaco di Buttrio (Udine), Paolo Clemente, confermando che è stata avviata la prima disinfestazione nelle aree limitrofe al piccolo comune friulano dove da alcuni giorni è stata registrata la presenza massiccia di insetti "mai visti in regione". Ancora da capire, prosegue Clemente, "il ciclo di vita e la capacità di riprodursi dell'insetto nella stessa stagione", mentre verrà "monitorata la situazione per capire se possibili effetti sulle coltivazioni tardive, possano esserci".

(ANSA).