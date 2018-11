Morbillo: focolaio a Trieste, due nuovi casi

(ANSA) - TRIESTE, 19 OTT - Due nuovi casi di morbillo - uno accertato e uno sospetto - a carico di operatori sanitari dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste (AsuiTs). Lo comunica in una nota la Direzione di AsuiTs specificando che entrambe le persone colpite si trovano attualmente presso il proprio domicilio. Dei casi già noti, informa AsuiTs, un paziente immunocompromesso con polmonite severa è ricoverato in area critica. Inoltre, gli accertamenti post mortem eseguiti ad un paziente immunodepresso, deceduto per polmonite, hanno documentato la presenza del virus del morbillo a livello del tessuto polmonare. L'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste conferma che sono in atto tutte le azioni di profilassi previste nei confronti dei dipendenti e dei pazienti potenzialmente a rischio. Sono inoltre in corso le indagini epidemiologiche e di tipizzazione del virus. (ANSA).