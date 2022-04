Covid Piemonte, chiude numero verde: ha gestito 710mila chiamate

Dopo aver preso in carico 710.000 telefonate, con una media di 11.180 chiamate a settimana, chiude il numero verde della Regione Piemonte dedicato all’emergenza Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA). Il numero massimo di telefonate gestite in un giorno durante la pandemia è stato l'11 maggio 2021, con 5.551 chiamate. Da mercoledì 6 aprile sarà attivo un nuovo numero - 0115663169 - gestito dall’Asl Città di Torino, a cui gli operatori risponderanno dal lunedì al venerdì con orario dalle 8 alle 18, il sabato dalle 9 alle 15.

La nuova fase

l nuovo numero sarà il punto di riferimento per la nuova fase della pandemia, che dal 31 marzo ha visto la fine dello stato di emergenza. Come anticipato nei giorni scorsi, la Regione Piemonte continua con la massima attenzione a monitorare la situazione epidemiologica in atto, fornendo ai cittadini tutte le informazioni utili, sulla base delle indicazioni e delle disposizioni adottate a livello nazionale.