Covid Piemonte, 105 casi su oltre 36mila tamponi

Il rapporto di positività è pari allo 0,3 per cento. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva e negli altri reparti

Sono 105 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Piemonte dall'Unità di crisi regionale, con un tasso di positivi dello 0,3% rispetto ai 36.382 tamponi diagnostici processati (33.384 antigenici); la quota di asintomatici è del 66,7%. Quattro i decessi, comunicati oggi ma relativi a giorni precedenti; il totale delle vittime da inizio pandemia in Piemonte sale a 11.790. Stabile il numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 16 (-1 rispetto a ieri), negli altri reparti 181 (-1) Le persone in isolamento domiciliare sono 3.144, i nuovi casi di guarigione 77