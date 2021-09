Crollo della tangenziale di Fossano, in 15 rinviati a giudizio

Il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Cuneo ha rinviato a giudizio 15 persone per il crollo della tangenziale di Fossano (Cuneo) avvenuto il 18 aprile 2017. Il cedimento non aveva causato feriti, ma aveva schiacciato un'auto pattuglia dei carabinieri impegnati in controlli su strada: i due militari si erano appena allontanati sentendo cedere la struttura. Come riporta l'edizione di Cuneo del quotidiano La Stampa, altri due imputati sono stati rinviati in un'udienza a febbraio 2022 hanno fatto richiesta di rito abbreviato. Per gli altri 15 il processo inizierà tra due mesi, a novembre. Le accuse sono di disastro colposo per dirigenti e tecnici della società che costruì la struttura e Anas (responsabile dei lavori), oltre ai professionisti che eseguirono interventi di manutenzione nel 2006. Per altri due imputati il pm della Procura di Cuneo Pier Attilio Stea aveva chiesto il non luogo a procedere, ma il Gup ha disposto comunque il rinvio a giudizio.