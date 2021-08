Covid Piemonte, 225 casi su oltre 22mila tamponi

Il rapporto tra test e positivi è pari all’1 per cento. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva, aumentano quelli negli altri reparti

Sono 225 i nuovi casi di positività al Covid in Piemonte. La quantità corrisponde all'1% dei di 22.008 tamponi eseguiti. Il totale dall'inizio dell'epidemia diventa quindi 374.409, mentre con le due morti segnalate dall'Unità di crisi (nessuna avvenuta oggi) il numero dei deceduti è 11.079. I ricoverati in terapia intensiva sono 12 (-1 rispetto a ieri), in altri reparti 133 (+5 rispetto a ieri).