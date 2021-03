Covid, assembramenti nel Torinese: multati 19 ragazzi

I giovani, tra i 15 e i 21 anni, sono stati sorpresi dai carabinieri in corso Martiri, nel centro di Ciriè. Ciascuno di loro è stato sanzionato per 400 euro

Sono stati multati, con una sanzione da 400 euro ciascuno, e poi affidati ai genitori i giovani sorpresi dai carabinieri in corso Martiri, nel centro di Ciriè (Torino), senza mascherine e distanze di sicurezza. Si tratta di 19 ragazzi tra i 15 e i 21 anni che, per trascorrere il pomeriggio insieme, stavano creando un assembramento. I militari dell'Arma, intervenuti con la polizia municipale, li hanno sorpresi nell'ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per verificare il rispetto della normativa anti-Covid.