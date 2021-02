Covid, a Rivoli scoperta festa con 80 persone senza mascherina

Circa 80 persone, tutte di età tra i 40 e i 50 anni, che ballano e consumano alcolici senza nemmeno indossare la mascherina. È la scena che si è presentata nel pomeriggio di domenica, quando ancora era in vigore la zona arancione per il Piemonte, agli agenti del commissariato di Rivoli al loro arrivo in un locale di corso Francia, formalmente un circolo privato ma di fatto una discoteca, al cui interno si stava svolgendo una festa clandestina in palese violazione delle prescrizioni anti-Covid.

La festa organizzata su Whatsapp

L'appuntamento era stato organizzato mediante un tam-tam via Whatsapp con indicazione del prezzo, "10 euro con un drink", e i suggerimento per le giustificazioni da fornire in caso di controllo, da "vado a trovare il partner" a "vado a fare la spesa". L'invito è stato accolto, e gli avventori per raggiungere l'ingresso secondario del locale, sito nel garage sottostante, avevano sfruttato passaggi nascosti ad occhi indiscreti.

All'arrivo degli agenti i presenti, avvertiti da una persona che faceva da palo, si sono riversati nel garage nel tentativo di evitare i controlli. Il locale, privo di agibilità, è stato posto sotto sequestro, il proprietario del locale è stato denunciato mentre il titolare, oltre che per l'inosservanza delle norme anti-Covid, è stato sanzionato per la somministrazione di bevande senza licenza e per la mancanza dell'autorizzazione a organizzare feste danzanti. Il proprietario è stato segnalato all'autorità competente anche in relazione alla disciplina antincendio per le valutazioni del caso.