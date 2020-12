Scuola, in Piemonte screening ai docenti e test per studenti medie

Il presidente Alberto Cirio e l'assessore all'Istruzione Elena Chiorino hanno incontrato i sindacati del mondo della scuola per illustrare il Piano messo a punto dalla Regione per consentire il ritorno a scuola in sicurezza dopo le festività natalizie

Screening preventivo per tutti gli insegnanti e il personale Ata, test di monitoraggio per gli studenti delle seconde e terze medie, progetti territoriali personalizzati e percorsi dedicati per la scuola nei Sisp. Sono questi i quattro "pilastri" su cui si fonda il progetto “Scuola sicura”, pensato dalla Regione Piemonte per permettere il ritorno in classe degli studenti dopo le festività. Lo annuncia il presidente Alberto Cirio, che domani lo illustrerà alla stampa. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - I DATI IN PIEMONTE)

Il progetto

"Oggi abbiamo incontrato i sindacati del mondo della scuola per illustrare il Piano che ci consentirà di ripartire in sicurezza dopo le festività natalizie”, spiegano in una nota congiunta il governatore e l'assessore all'Istruzione Elena Chiorino, a margine dell'incontro a cui hanno preso parte anche il commissario dell'area giuridico-amministrativa Antonio Rinaudo e il direttore dell'Ufficio scolastico regionale Fabrizio Manca. “Un progetto concreto - aggiungono - che ha solide basi scientifiche, perché predisposto dai nostri epidemiologi ed esperti, e che si fonda su quattro pilastri". Il piano, concludono Cirio e Chiorino, "ha avuto anche il via libera del mondo medico e domani, dopo averli illustrati ai capigruppo del Consiglio regionale, presenteremo ufficialmente tutti i dettagli".