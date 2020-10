Coronavirus, otto contagi in una Rsa nel Vercellese

Otto casi di coronavirus sono stati registrati in una residenza privata per anziani di Caresanablot (Vercelli). Le infezioni sono emerse dai tamponi effettuati dopo il primo caso registrato la scorsa settimana, che riguardava un ospite trovato positivo a Covid-19 dopo un passaggio al pronto soccorso dell'ospedale di Vercelli. Degli otto casi trovati, su 58 ospiti complessivi, quattro hanno avuto bisogno delle cure mediche al Sant'Andrea. Gli altri sono asintomatici. Dalla Rsa comunicano che "sono state immediatamente predisposte tutte le procedure di isolamento delle persone positive al Coronavirus, e sono anche scattate le misure di messa in sicurezza degli ospiti, come previsto da piano di contenimento". E' in programma, nei prossimi giorni, un altro screening con i tamponi.