Coronavirus Piemonte, focolaio in Rsa nel Biellese: 46 positivi

È stato circoscritto il focolaio di Covid-19 emerso all'interno di una Rsa di Sordevolo, nel Biellese. Al momento sono risultate positive 46 persone: si tratta di 34 ospiti e 12 operatori mentre si attendono gli esiti di ulteriori 20 tamponi degli ospiti presenti. "Il 27 settembre l'Asl aveva riscontrato la positività di un operatore a seguito di un controllo di monitoraggio e sono state subito adottate tutte le misure previste con l'isolamento e la messa in quarantena di operatori e ospiti - comunica l'Asl -. La situazione è sotto stretto monitoraggio e sono in corso tutte le attività per verificare la corretta applicazione dei protocolli".