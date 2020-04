Coronavirus, alla Rsa di Premosello positivi 35 ospiti su 46

È allarme nella casa di riposo di Premosello Chiovenda, in Ossola: nella struttura, isolata da 11 giorni, sono risultati positivi al primo tampone 35 dei 46 ospiti. All'interno sono presenti una sola infermiera, insieme a otto operatori sanitari e tre addetti all'assistenza non formati. "Nella struttura non c'è il direttore sanitario - scrive la Kcs Caregiver di Bergamo, la cooperativa che gestisce la casa di riposo - perché sottoposto a quarantena, e anche il sostituto del direttore sanitario è finito in quarantena. Riteniamo che non possa avvenire la sorveglianza sanitaria prevista in questa fase fondamentale di emergenza sanitaria senza un direttore. Chiediamo un intervento immediato per poter supportare tale situazione, affinché il personale all'interno possa essere allontanato per stanchezza al più presto. Il personale che lavora da giorni nella struttura deve fare il tampone per salvaguardare lo stato di salute e quello degli ospiti negativi".

49 positivi in casa di riposo a Borgaro

Nel Torinese, invece, una situazione critica si registra nella casa di riposo di Borgaro, al cui interno sono stati individuati 49 Covid positivi (34 ospiti e 15 operatori sanitari) e sei decessi, “Dati preoccupanti seppur in linea con le altre Rsa del territorio”, fa sapere il sindaco Claudio Gambino, che proprio questa mattina ha ricevuto gli esiti dei tamponi eseguiti mercoledì. "Va riconosciuto l'impegno e lo sforzo della direzione sanitaria - aggiunge il primo cittadino - ma credo si debbano aumentare gli sforzi per arginare il contagio e soprattutto per garantire agli ospiti all'interno della struttura”.