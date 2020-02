Honor presenta i nuovi smartphone View 30 Pro e 9X Pro

L’annullamento del Mobile World Congress, l’evento dedicato al mondo della telefonia mobile che si sarebbe dovuto svolgere a Barcellona dal 24 al 27 febbraio, non ha impedito a Honor di presentare i suoi nuovi smartphone. Nel corso di una conferenza in streaming, il brand giovane di Huawei ha svelato View 30 Pro e 9X Pro, entrambi dotati dell’App Gallery, il negozio di app alternativo al Play Store di Google, inaccessibile dopo il “ban” degli Stati Uniti contro l’azienda cinese. Oltre ai due smartphone sono stati presentati anche i portatili MagicBook, gli auricolari Magic Earbuds e i nuovi cinturini per lo smartwatch MagicWatch 2.

View 30 Pro, il nuovo top di gamma

View 30 Pro, la versione destinata al mercato europeo del V30 Pro, è dotato di uno schermo da 6,57 pollici con un “foro” nell’angolo in alto a destra dove trova posto una doppia fotocamera da selfie (composta da un sensore principale da 32 megapixel e una lente ultra-grandangolare da 8 mp). La tripla fotocamera posteriore, composta da un sensore da 40 mp (targato Sony), una lente grandangolare da 12 mp e da un teleobiettivo da 8 mp con zoom ottico 3X, è racchiusa all’interno di un modulo rettangolare. Lo smartphone può contare sul processore Kirin 990 5, il più potente di Huawei, con 8 di Ram e 128 o 256 GB di memoria interna. È dotato, inoltre, di una batteria da 4.100 mAh che si ricarica al 70% in 30 minuti. Lo smartphone sarà disponibile in tre colori: Ocean Blue, Midnight Black e Icelandic Frost. Al momento non sono noti prezzo e data di uscita.

9X Pro

9X Pro è uno smartphone di fascia media dotato di un display da 6,59 pollici, una fotocamera anteriore a comparsa da 16 megapixel e una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 48 mp, una lente grandangolare da 8 mp e un sensore di profondità da 2 mp. Può contare, inoltre, su un processore Kirin 810, 6 GB di Ram, 256 GB di spazio di archiviazione e batteria da 4mila mAh. Sarà disponibile al prezzo di circa 250 euro e in due colori: Midnight Black e Phantom Purple.