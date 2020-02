Joker, il film di Todd Phillips diventa un videogioco in stile retrò

“Joker”, il film diretto da Todd Phillips e magistralmente interpretato da Joaquin Phoenix, è stato uno degli eventi cinematografici più apprezzati del recente passato, autore di record di incassi nel mondo e di prestigiosi riconoscimenti. La pellicola è basata sull'omonimo personaggio dei fumetti DC Comics e racconta le gesta di Arthur Fleck, un individuo profondamente alienato che, nella Gotham City del 1981 sempre più preda del degrado e della disuguaglianza sociale, vive con l'anziana madre in un appartamento dei bassifondi. Il film si è giudicato il Leone d'oro alla 76esima Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia, ha vinto due Golden Globe e due premi Oscar su ben undici candidature, con Phoenix che si è aggiudicato la statuetta come miglior attore protagonista. Ora, per celebrare una volta e di più questo film, è arrivata un’altra trovata particolare: un videogioco in stile retrò.

Una simulazione video su YouTube

In realtà, però, non si tratta di un vero e proprio titolo fisico in vendita, ma solamente di una simulazione filmata, pubblicata su YouTube da Penney Pixels. Nel video, della durata di quasi sette minuti, viene ricostruita l’intera vicenda della pellicola, partendo dalla fine degli eventi così come li ha raccontati l’occhio di Phillips. La particolarità è che l’avventura videoludica ripercorre, così come specifica il creatore, le celebri opere di Sierra Entertainment, un'azienda sviluppatrice di videogiochi, attiva nella pubblicazione e nella distribuzione dal 1979 al 2008 e poi tornata attiva nel 2014. Assorbita nel 2008 da Activision, la software house è stata protagonista di una serie di titoli cult a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, pubblicando videogiochi come le serie di King’s Quest, quella di Manhunter e poi ancora quelle di Police Quest, Quest for Glory, Gabriel Knight, Phantasmagoria e, tra i più recenti, F.E.A.R (2005).

Uno stile anni ‘80

La ricostruzione video di questo particolare videogioco in pieno stile retrò anni ’80, come detto, ripercorre in tutto e per tutto le vicende effettivamente trattate nel film. E’ presente l’immagine dell'ospitata di Fleck allo show di Frank Murray, quella della pistola ceduta da Randall al protagonista e che scatena del tutto i suoi istinti, l’iconica scalinata da cui Joker passa nel corso della narrazione, arrivando fino alla Wayne Manor. Insomma, tutto ciò che ha incuriosito e ammaliato milioni di spettatori nel mondo, ricordando i vecchi giochi Atari che rappresentano ancora oggi un pezzo significativo di cultura videoludica.