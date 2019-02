Microsoft ha ufficialmente svelato quali saranno i Games with Gold di marzo 2019, ossia i videogiochi per Xbox One che gli abbonati al servizio Xbox Live Gold potranno scaricare gratuitamente nel corso del mese. Si tratta di Adventure Time: I Pirati dell’Enchiridion (disponibile dal primo al 31 marzo), Plants vs Zombies Garden Warfare 2 (disponibile dal 16 marzo al 15 aprile), Metal Gear Rising: Revengeance (disponibile dal 16 al 31 marzo) e Star Wars: Republic Commando (disponibile dal primo al 15 marzo).

I giochi gratuiti di marzo

L’elenco dei titoli corrisponde quasi del tutto a quello che era stato diffuso sulla pagina Facebook di Xbox Taiwan poche ora prima dell’annuncio dell’azienda di Redmond. L’unica differenza tra le due liste è la presenza di Adventure Time: I Pirati dell’Enchiridion al posto del platform Cobalt in quella ufficiale. Il videogioco di Bandai Namco tratto dalla serie animata creata da Pendleton Ward sarà disponibile per gli iscritti a Xbox Live Gold per tutto il mese di marzo e darà ai fan del cartoon la possibilità di vivere un’avventura inedita nei panni dei protagonisti Finn e Jake. Star Wars: Republic Commando, uscito nel 2005 sulla primissima Xbox, è uno sparatutto in prima persona ambientato nell’universo nato dalla mente di George Lucas. Impersonando Delta 38, i giocatori affronteranno alcune delle battaglie più importanti della saga, tra cui quella di Geonosis, presente nel secondo capitolo della trilogia prequel. Metal Gear Rising: Revengeance è uno spin off della celebre serie di Hideo Kojima. Sviluppato da Platinum Games, il gioco ha per protagonista Raiden e abbandona le tipiche meccaniche stealth della saga in favore di un gameplay maggiormente dinamico. Infine, Plants vs Zombies Garden Warfare 2 è un divertente sparatutto in terza persona ambientato nel colorato universo di Piante contro Zombi.

I Games with Gold di febbraio

Fino al 15 marzo gli utenti avranno ancora tempo per recuperare Super Bomberman R, uno dei Games with Gold di febbraio. Bloodstained: Curse of the Moon e Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, invece, sono disponibili fino al 28 febbraio.