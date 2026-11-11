L’azienda ripercorre la crescita nel mercato italiano e presenta Archer 8 Ultra, atteso a gennaio 2027. Il nuovo standard punta meno sulla velocità di picco e più su stabilità, resilienza e gestione delle interferenze, ma la certificazione definitiva è prevista soltanto nei prossimi anni

Nata nel 1996 e arrivata in Italia tra il 2010 e il 2011, TP-Link celebra trent’anni di attività anticipando il prossimo passaggio tecnologico delle reti domestiche. L’azienda, che nel nostro Paese dichiara una quota del 70 per cento nel settore del consumer networking (dati NIQ/GfK, primo semestre 2026), ha infatti ccompagnato l’anniversario con la presentazione di Archer 8 Ultra , il suo primo router predisposto per il Wi-Fi 8, che avevamo avuto modo di vedere in anteprima lo scorso settembre durante l’IFA a Berlino . Il prodotto dovrebbe arrivare in Italia a gennaio 2027, prima della certificazione definitiva dello standard, prevista più avanti: l’hardware è già considerato stabile, mentre il software potrà essere aggiornato per adeguarsi alle future specifiche. Una scelta che guarda oltre il Wi-Fi 7, nonostante in Italia la diffusione dei dispositivi compatibili con le tecnologie più recenti, a partire dalla banda dei 6 GHz, sia ancora limitata.

Wi-Fi 8, la sfida non è soltanto la velocità

Se il Wi-Fi 7 ha puntato soprattutto sull’aumento della velocità e della capacità, la generazione successiva dovrà rendere le connessioni più stabili, prevedibili e resistenti alle interferenze, soprattutto negli ambienti affollati di apparecchi connessi. Secondo i dati preliminari presentati dall’azienda, Archer 8 Ultra potrebbe garantire fino al 30 per cento di velocità di trasferimento in più (throughput) a parità di potenza del segnale, una gestione delle interferenze migliore fino al 24 per cento e prestazioni Mesh superiori fino al 15 per cento rispetto al Wi-Fi 7. Si tratta, tuttavia, di valori dichiarati dal produttore e riferiti a una tecnologia non ancora certificata: le prestazioni effettive andranno quindi verificate sul campo e con dispositivi client compatibili. “La tecnologia in trent’anni ci ha cambiato, ma la nostra missione non è cambiata”, ha dichiarato nel messaggio inviato per i trent’anni del marchio in Italia il founder e Ceo Jeffrey Zhao. “Siamo il primo provider Wi-Fi al mondo, presente in 170 paesi - continua Zhao - e sentiamo una grossa responsabilità: non innovare solo per seguire la tecnologia, ma per migliorare la vita delle persone, attraverso connessioni più veloci e case più intelligenti. E con il Wi-Fi 8 - conclude - presentiamo il primo capitolo di una nuova storia”.

Dalle reti domestiche alla casa “proattiva”

Nei trent’anni di attività TP-Link ha progressivamente allargato il proprio raggio d’azione. Al networking consumer si sono aggiunti Tapo, marchio dedicato alla smart home, e Omada, rivolto alle infrastrutture professionali. L’intelligenza artificiale diventa uno dei punti di contatto tra questi ambiti, con un’impostazione che l’azienda definisce “locale”: telecamere capaci di riconoscere persone, animali e veicoli, registrazioni conservabili su un hub domestico fino a 16 TB (quindi niente server cloud esterni, niente abbonamenti), un futuro assistente vocale in grado di riassumere gli eventi rilevanti. Sul fronte professionale, Omada propone invece una gestione centralizzata della rete attraverso controller cloud e ibridi, switch, access point e gateway. Il router, un tempo semplice porta d’accesso a internet, si sta trasformando nel centro di un ecosistema più articolato. Una trasformazione che pone però, soprattutto dopo l’esplodere dei casi di attacchi cyber dell’ultimo periodo, anche nuove responsabilità sulla sicurezza, sulla durata degli aggiornamenti e sulla capacità degli utenti di proteggere reti nelle quali convive ormai parte delle nostre vite.