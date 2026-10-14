Da fuori, lo scrivevamo, il cambiamento è meno evidente. Apple Watch Series 12 resta disponibile con cassa da 42 e da 46 millimetri, ma introduce nuove finiture e materiali. Le versioni in alluminio sono distribuite nei colori nero, grigio siderale, oro chiaro e bronzo scuro (che Apple ci ha inviato in prova - probabilmente la tonalità più caratteristica della nuova gamma); ci sono poi modelli più esclusivi in titanio naturale e oro brillante, mentre fa il suo ritorno anche la ceramica, proposta nelle varianti bianco perla e blu notturno. I modelli in alluminio ricevono il nuovo Ceramic Shield 2, lo “scudo” di ceramica che Apple dichiara essere del 60 per cento più resistente rispetto al vetro utilizzato alla serie precedente. L’orologio è leggero, comodo da indossare sia di giorno che di notte, aspetto non secondario considerato che molte funzioni richiedono il monitoraggio del sonno.