Introduzione
Nuovi sensori, una rilevazione cardiaca più frequente, un punteggio di prontezza fisica e funzioni intelligenti trasformano il nuovo Apple Watch in uno degli aggiornamenti più significativi degli ultimi anni
Quello che devi sapere
Il nuovo Apple Watch
Il design di Apple Watch Series 12 è sempre lo stesso, ma Apple ha modificato molto in profondità. Il nuovo modello di smartwatch con la Mela, infatti, introduce un nuovo “Health Sensing System” (sistema di rilevamento della salute), il chip S11 e una serie di funzioni che puntano soprattutto su benessere, recupero fisico e personalizzazione delle attività quotidiane. Apple ha definito il nuovo Apple Watch il dispositivo “definitivo” per una vita sana, lasciando invece a Ultra 4 il ruolo di smartwatch dedicato alle attività outdoor, soprattutto quelle più estreme.
Come si presenta
Da fuori, lo scrivevamo, il cambiamento è meno evidente. Apple Watch Series 12 resta disponibile con cassa da 42 e da 46 millimetri, ma introduce nuove finiture e materiali. Le versioni in alluminio sono distribuite nei colori nero, grigio siderale, oro chiaro e bronzo scuro (che Apple ci ha inviato in prova - probabilmente la tonalità più caratteristica della nuova gamma); ci sono poi modelli più esclusivi in titanio naturale e oro brillante, mentre fa il suo ritorno anche la ceramica, proposta nelle varianti bianco perla e blu notturno. I modelli in alluminio ricevono il nuovo Ceramic Shield 2, lo “scudo” di ceramica che Apple dichiara essere del 60 per cento più resistente rispetto al vetro utilizzato alla serie precedente. L’orologio è leggero, comodo da indossare sia di giorno che di notte, aspetto non secondario considerato che molte funzioni richiedono il monitoraggio del sonno.
Le novità principali riguardano la salute
La novità più importante della Series 12, a nostro avviso, si chiama Health Sensing System: Cupertino ha scelto di riprogettare il gruppo di sensori che si trovano a contatto con la pelle: aumenta la superficie degli elettrodi per l’elettrocardiogramma, vengono riorganizzati i fotodiodi che raccolgono la luce e debuttano LED più grandi ed efficienti per misurare la frequenza cardiaca. Grazie a questi, e ad altri, miglioramenti il nuovo Apple Watch è in grado di misurare il battito ogni cinque secondi, un passo avanti importante rispetto alla precedente generazione. E poi l’altra novità si chiama “Readiness Score”, punteggio di prontezza potremmo tradurre: Apple sceglie di entrare in un territorio presidiato da anni da altri marchi: la “prontezza”, combina attività recenti, sonno, parametri vitali e variabilità della frequenza cardiaca per generare un punteggio (compreso tra 0 e 10) accompagnato da indicazioni pratiche, che permettono di avere un colpo d’occhio molto efficace - a nostro avviso - sullo stato generale di salute. Il sistema si aggiorna durante il giorno e non rimane legato soltanto ai dati notturni, una sorta di aggiornamento “dinamico” che rappresenta un elemento distintivo rispetto ad altri concorrenti.
Le altre funzioni di monitoraggio della salute
Tra le altre novità, un lavoro importante è stato fatto sulla variabilità della frequenza cardiaca, con le misurazioni che vengono effettuate molto più spesso rispetto alle precedenti versioni, e che offrono dati sul recupero e la salute cardiovascolare complessiva. Restano, naturalmente, tutte le funzioni che hanno caratterizzato Apple Watch negli ultimi anni, come l’elettrocardiogramma, le notifiche di fibrillazione atriale, ipertensione e apnea notturna, il controllo della saturazione dell’ossigeno nel sangue, il monitoraggio respiratorio, il monitoraggio del ciclo mestruale, che introduce anche il supporto a perimenopause e menopausa.
Il monitoraggio dello sport
Apple nella nuova versione di Apple Watch ha completamente riprogettato il contapassi utilizzando nuovi algoritmi di machine learning: questo permette di migliorare la precisione soprattutto durante le attività indoor. Interessante il collegamento tra monitoraggio cardiaco, variabilità del battito e Readiness: è possibile incrociare questi dati per valutare il recupero e decidere se affrontare un allenamento intenso oppure privilegiare una giornata di scarico. Per quanto riguarda il monitoraggio dello sport, è possibile monitorare numerosissime discipline, dalla camminata al trekking, dal pilates al nuovo, dal kickboxing al ballo, solo per fare alcuni esempi.
Altre funzionalità
Tra le altre funzionalità degne di nota segnaliamo le funzioni audio basate sul chip S11: Shazam può riconoscere automaticamente i brani in riproduzione nelle vicinanze e mostra titolo e artista direttamente sul display; il riconoscimento dei suoni, invece, pensato soprattutto per persone con problemi di udito, è in grado di rilevare allarmi, sirene, campanelli, il pianto di un bambino e avvisare l’utente tramite notifiche o feedback aptico. Da notare che l’elaborazione audio avviene all’interno di un comparto hardware isolato, spiegano da Apple, chiamato Secure Exclave, e le registrazioni non vengono salvate. Per quanto riguarda la batteria, nella nostra prova abbiamo potuto usare Apple Watch tutta la giornata e, nella media, siamo arrivati al mattino successivo con il 40 per cento di carica rimanente. Il consiglio fornito da Apple (in realtà già da diverse versioni) è quello di utilizzarlo dalla mattina alla mattina successiva e metterlo in carica appena svegli, in modo da riprenderlo dopo aver terminato colazione e preparazione, grazie anche a un sistema di ricarica più veloce.
Le funzionalità di I.A. (e cosa non arriva in Italia)
Anche in questo caso, così come per iPhone, non tutte le funzionalità di intelligenza artificiale saranno disponibili in Europa, e quindi in Italia. Nel nostro paese arrivano da subito le funzioni basate sull’elaborazione locale come il riconoscimento rapido dei brani e il riconoscimento dei suoni, così come la versione “base” di Apple Intelligence. Diverso il discorso per le novità più avanzate: Siri AI, la nuova Siri, al momento non è disponibile, e lo stesso vale per nuove funzionalità come Live Rewind (trascrizione visiva degli ultimi 15 secondi di una conversazione) o Siri Recap, che ascolta l’ambiente circostante per generare riassunti e punti chiave delle conversazioni fatte durante la giornata.
Differenze con gli altri modelli
Le principali novità rispetto alla precedente versione, Apple Watch Series 11, comprendono il nuovo sistema Health Sensing, la rilevazione cardiaca ogni 5 secondi, l’analisi della variabilità del battito più frequente, il punteggio di prontezza, le nuove funzioni audio e anche la ricarica più veloce, che porta la Series 12 a diventare il più importante aggiornamento della linea da diversi anni. Diverso il discorso se paragoniamo Series 12 con l’altra novità di autunno di Apple, cioè Apple Watch Ultra 4: entrambi condividono praticamente tutta la nuova piattaforma di salute e il chip S11; la differenza principale riguarda autonomia, robustezza e utilizzo outdoor. Ultra 4, infatti, offre una batteria nettamente superiore, un GPS più avanzato, il pulsante rapido Azione, una sirena integrata e, in generale, una costruzione progettata per avventura, escursionismo e attività estreme. A meno che non si svolgano queste attività, Apple Watch “normale” continua ad essere la scelta migliore per la maggior parte degli utenti. Per chi proviene da Series 10 o Series 11 l’upgrade non è “obbligatorio” ma chi utilizza modelli meno recenti troverà probabilmente un Apple Watch molto più maturo e completo.
Verdetto, disponibilità, prezzi
Apple Watch Series 12 dunque non rivoluziona il design ma cambia profondamente il modo in cui Apple interpreta il monitoraggio della salute. Abbiamo apprezzato particolarmente, durante la nostra prova durata oltre tre settimane, il punteggio relativo alla prontezza, alcune metriche nettamente migliorate e anche la nuova ricarica rapida. Di contro, l’autonomia resta comunque di poco più di 24 ore (va ricaricato ogni mattina o ogni sera) e diverse interessanti funzioni legate all’intelligenza artificiale non arrivano in Europa. Prezzi, si parte da 459 euro per la versione base, 809 euro per i modelli in titanio o 1.059 euro per i modelli in ceramica. Se per i primi è possibile scegliere tra connettività Wi-Fi e Wi-Fi+Cellular, per titanio e ceramica la possibilità di usare il Watch con una eSIM è compresa nel prezzo.
Pro e Contro
PRO:
- Nuovo sistema di monitoraggio della salute
- Ricarica rapida
CONTRO:
- Necessaria ricarica quotidiana
- Alcune funzioni di I.A. non arrivano per ora in Italia