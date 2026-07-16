Abbiamo avuto modo di testare UGREEN DXP4800 GT. Si tratta di un NAS a quattro bay pensato per utenti che hanno già una conoscenza approfondita di questo mondo. Per chi scrive, in realtà, è stata la prima esperienza con un NAS e siamo sicuri che questo prodotto potrebbe essere anche un punto di partenza per tutti, perché rappresenta una delle soluzioni NAS più interessanti e convenienti del 2026. Ecco le nostre impressioni Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Cos'è un NAS e a cosa serve Essendo il primo approccio di scrive, partiamo dalle basi. NAS è l'acronimo di Network Attached Storage, ovvero un dispositivo di archiviazione collegato alla rete che permette di conservare, condividere e proteggere file accessibili da computer, smartphone, tablet e smart TV. In pratica è una sorta di "cloud privato" che rimane in casa o in ufficio, senza dipendere da servizi esterni come Google Drive, OneDrive o Dropbox. Un NAS come NASync DXP4800 GT di UGREEN ospita al suo interno diversi hard disk e può essere raggiunto da qualsiasi dispositivo autorizzato collegato alla rete locale o, se configurato, anche da remoto tramite internet. Fino a qui tutto chiaro ma è quando apri la confezione e disponi tutto sul tavolo che arriva la montagna da scalare.

UGREEN NASync DXP4800 GT

L'assemblaggio e l'installazione Dopo aver aperto tutte le scatole e disposto tutto l'occorrente a vista, bisogna capire da dove iniziare. In soccorso arriva la Quick Start Guide in dotazione. Ci sono tutte le istruzioni e i disegni che spiegano passo dopo passo come montare gli hard-disk al case, collegare alimentazione, cavi di rete e infine il settaggio che deve avvenire tramite un pc e collegandosi a un indirizzo specificato nel manuale. Alla fine un gioco da ragazzi (un po' smanettoni) ma comunque non molto complesso. Poi bisogna avere molta pazienza perché dopo averlo configurato all'interno della nostra rete domestica ha bisogno di un po' di tempo (circa 40 minuti) per settarsi. Terminato tutto il processo, nello schermo del nostro PC comparirà l'home page del NAS con tutte le opzioni e le funzionalità da scoprire come ad esempio quelle più basiche e utili: cartelle condivise, album fotografici o una videoteca multimediale.

UGREEN NASync DXP4800 GT

Design e hardware di UGREEN DXP4800 GT Il dispositivo che abbiamo provato si presenta con un design elegante, caratterizzato da finiture color oro rosa. La costruzione è abbastanza robusta e pratica. Sotto la scocca troviamo il processore AMD Ryzen Embedded R2514 accompagnato da 8 GB di RAM DDR4 espandibili fino a 64 GB. La configurazione comprende quattro alloggiamenti SATA per hard-disk e due slot NVMe M.2 dedicati alla cache o allo storage ad alte prestazioni, una dotazione che colloca il DXP4800 GT nella fascia alta del mercato NAS a quattro bay. Nella nostra prova abbiamo avuto a disposizione hard-disk per complessivi 14 terabyte. Prestazioni elevate grazie alla doppia porta 10GbE Il vero punto di forza del DXP4800 GT è la connettività. UGREEN ha equipaggiato il dispositivo con due porte Ethernet da 10 Gigabit, consentendo velocità aggregate fino a 20 Gbps e rendendolo particolarmente interessante per studi creativi, videomaker e piccoli team di lavoro. Nel nostro test il sistema ha dimostrato prestazioni convincenti nella gestione di file di grandi dimensioni e backup multipli. Ad esempio i passaggi dei file da smartphone al NAS sono avvenuti senza intoppi ma soprattutto con estrema velocità. Anche la lettura da remoto è avvenuta molto fluida con visione dei file video pesanti in tempo reale come clip in 4K.

UGREEN NASync DXP4800 GT

Il software UGOS Pro Sul fronte software troviamo UGOS Pro, il sistema operativo proprietario di UGREEN. Da quello che comunica la casa madre rispetto alle prime versioni, la piattaforma è maturata notevolmente e offre oggi supporto a Docker, macchine virtuali, servizi di sincronizzazione cloud, backup avanzati e gestione fotografica con funzioni AI. Come primo approccio a questo mondo lo abbiamo trovato abbastanza intuitivo.

UGREEN NASync DXP4800 GT

Rapporto qualità-prezzo tra i migliori della categoria Il prezzo di circa 600 euro posiziona il NASync DXP4800 GT in una fascia competitiva, soprattutto considerando la presenza del processore Ryzen, delle doppie porte 10GbE e del supporto a una capacità massima di 144 TB. A nostro avviso è una soluzione interessante. Certo poi il prezzo è destinato a salire in base al tipo di hard-disk scelto: per uno da 4 TB si spendono in media circa 240 euro. Cosa permette di fare Creare in cloud personale. Si possono salvare documenti, foto e video e accedervi ovunque, senza pagare abbonamenti mensili per lo storage online. Effettuare backup automatici da Pc, Mac, smartphone Android e Apple. Archoviare e organizzare fotografie una soluzione ideale per conservare archivi fotografici molto grandi. È possibile caricare film, serie TV, musica e contenuti video e riprodurli su smart TV, PC, tablet o smartphone. Collaborare in team, in ambito professionale il NAS consente di condividere cartelle di lavoro tra colleghi, gestire permessi di accesso e centralizzare documenti aziendali. Ospitare applicazioni e servizi come container docker, macchine virtuali, server web, database. L'app di UGREEN L'applicazione UGREEN NAS (disponibile per Windows, macOS, Android e iOS) è il punto di accesso principale per gestire il NASync DXP4800 GT e sfruttarne tutte le funzioni senza particolari competenze tecniche. Attraverso l'interfaccia grafica è possibile configurare il dispositivo, monitorarne lo stato e accedere ai dati da qualunque luogo tramite il servizio UGREENlink.

App UGREEN NASync DXP4800 GT