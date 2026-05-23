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iRobot rinasce dalle ceneri: dal fallimento alla rinnovata linea Roomba

Giovanni Mirenna

Nata nei laboratori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) all’inizio degli anni Novanta, iRobot rappresenta uno dei casi più emblematici di innovazione tecnologica trasformata in fenomeno di massa. La sua storia attraversa ricerca accademica, applicazioni militari, rivoluzione domestica e, più recentemente, difficoltà industriali che ne hanno cambiato il destino. Oggi grazie a un nuovo proprietario cinese (Picea Robotics) prova a rilanciarsi nel mondo che l'ha vista leader nel settore

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