iRobot rinasce dalle ceneri: dal fallimento alla rinnovata linea Roomba
Nata nei laboratori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) all’inizio degli anni Novanta, iRobot rappresenta uno dei casi più emblematici di innovazione tecnologica trasformata in fenomeno di massa. La sua storia attraversa ricerca accademica, applicazioni militari, rivoluzione domestica e, più recentemente, difficoltà industriali che ne hanno cambiato il destino. Oggi grazie a un nuovo proprietario cinese (Picea Robotics) prova a rilanciarsi nel mondo che l'ha vista leader nel settore
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider