LOCO, abbiamo provato il nuovo lucchetto Bluetooth tutto italiano

1Control, azienda bresciana famosa per aver brevettato il primo sistema apricancello Bluetooth e che lavora con aziende del calibro di Silca, Maserati, Telepass, a2a e ATM - solo per citarne alcune - ha presentato un nuovo prodotto chiamato LOCO, lucchetto smart azionabile tramite app.

Come si installa e come funziona

Il lucchetto si presenta solido ma allo stesso tempo leggero: è progettato con un design anti smantellamento e ha una scocca in alluminio e un gancio in acciaio inox; inoltre può funzionare da 20 a +50 gradi e non subisce conseguenze se esposto alle intemperie. Non si apre, come si farebbe con un lucchetto tradizionale, con una chiave o una combinazione numerica, bensì tramite l’app che funziona tramite il Bluetooth. Nella parte frontale un led, cambiando colore, indica se il lucchetto è aperto o chiuso e l’eventuale stato di batteria scarica. La prima configurazione è molto semplice: si scarica l’app, ci si registra, si sceglie un codice PIN per proteggere il dispositivo e si imposta una mail di emergenza, utile nel caso ci si dimenticasse il codice. Dopodiché il lucchetto si gestisce interamente dall’app: basta avvicinarsi e premendo un tasto dopo un paio di secondi il dispositivo si apre. Molto utile anche l’app per smartwatch (noi l’abbiamo provata con Apple Watch): comoda e precisa. Funzionando tramite Bluetooth (e quindi non avendo bisogno di connessione Wi-Fi) il lucchetto funziona perfettamente anche in luoghi interrati (come cantine) o senza connessione dati.