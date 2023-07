Smart Paper, il nuovo tablet e-ink di Lenovo

Della grandezza di un normale libro di testo (schermo da 10,3 pollici), Lenovo Smart Paper è un blocco note digitale dotato di tecnologia e-ink: recentemente sono stati presentati numerosi prodotti simili anche da altri brand e questo è il primo proposto da Lenovo, pensato per tutti gli amanti della lettura e della scrittura su carta che hanno bisogno di un device che sia anche digitale, affidabile e ultra-portatile (pesa infatti meno di mezzo kilo). La funzione principale di Lenovo Smart Paper è quella di leggere libri o prendere appunti con la possibilità di condividerli al volo in maniera digitale. Oltre a queste funzioni Lenovo Smart Paper è anche un tablet, e integra - già installati - la suite di produttività WPS Office, un client e-mail, una calcolatrice, un calendario, la connessione a Google Drive. C’è anche il browser Firefox che permette di consultare pagine web (anche se su questo tipo di tablet - così come in altri modelli e-ink - appare un po’ acerbo e la navigazione lenta); con Firefox si possono anche scaricare nuove app. Il tablet, infine, è dotato di illuminazione a 24 livelli e può quindi essere usato anche al buio.

Lenovo Smart Paper: l’esperienza di scrittura e di lettura

Su Lenovo Smart Paper è possibile scrivere come se ci si trovasse di fronte a un foglio di carta. L’esperienza è davvero naturale, la latenza (cioè il tempo che intercorre dal momento in cui poggiamo la penna sul display al momento in cui il tratto viene visualizzato) è praticamente inesistente e dunque possiamo confermare che la sensazione di scrittura è davvero ottima. Possibile scegliere fino a 9 penne diverse (matita, pennarello, penna a sfera, stilografica, penna tecnica e così via), numerosi template come le righe o i quadretti, si può anche sottolineare, evidenziare e soprattutto convertire quello che abbiamo scritto in testo digitale (e, ad esempio, allegarlo a una mail). Non è tutto perché Lenovo Smart Paper è anche dotato di due microfoni che possono registrare l’audio circostante in modo da inserire negli appunti delle clip sonore. Presenti, infine, la possibilità di tradurre testi o di farli leggere ad alta voce. Anche l’esperienza di lettura è molto buona, lo schermo è chiaro e di ottima qualità. Quello che non abbiamo apprezzato moltissimo è invece l’app integrata della suite di ebooks.com, che a nostro avviso offre meno possibilità di personalizzazione rispetto ad altre più famose (come quella del Kindle - che comunque si può installare). All’interno delle pagine dei libri è possibile evidenziare porzioni di testo e salvarle ma non siamo riusciti a prendere appunti scrivendo direttamente sul testo.

Lenovo Smart Paper: verdetto, disponibilità e prezzi

Lenovo Smart Paper è un prodotto interessante che fa certamente il suo lavoro. Funziona bene come lettore di e-book e soprattutto è un ottimo taccuino digitale. Davvero notevole la durata della batteria, nella nostra prova sembrava davvero infinita: la casa madre indica che con una sola carica è possibile leggere 8.500 pagine e scrivere 170 pagine di note. Il prezzo di listino è di 499 euro, nella confezione sono presenti la penna, una comoda cover protettiva e cinque punte di ricambio per il pennino.

Lenovo Smart Paper: Pro e Contro

PRO

Ottima esperienza di scrittura

La batteria dura diverse settimane

CONTRO

La suite di lettura ebooks.com è un po’ spartana