realme GT 2 Pro, smartphone potente e affidabile

Nella scatola di realme GT2 Pro troviamo un cavo di ricarica, un trasformatore da 65 W che carica la batteria da 5.000 mAh in circa 30 minuti. E poi fa sempre piacere trovare una cover da utilizzare subito.

Caratteristiche

Il display da 6,7 pollici è di qualità, GT 2 Pro monta un Samsung Oled HDR10+. Ideale per guardare contenuti o giocare. Il nuovo smartphone di realme è molto potente e veloce grazie al processore Snapdragon 8 di prima generazione, supportato dalla GPU Adreno 730 da 12GB di RAM e da 256GB di memoria interna non espandibile.

Dal punto di vista della connettività supporta il 5G e grazie alle numerose antenne presenti lungo il profilo chiama e si sente molto bene.

Foto e video

Interessante il comparto fotografico. GT 2 Pro ha tre sensori, due da 50 MP e uno da 3 MP, mentre la fotocamera frontale è da 32 MP, ideale per i selfie. Il primo dei due sensori da 50 MP ha la stabilizzazione ottica, il secondo è un grandangolo, il terzo sensore è uno zoom/microscopio da 40X. Gli scatti che abbiamo realizzato sul Monte Bianco sono di qualità, sia nel dettaglio, nella funzione panoramica e di notte. Anche i video non deludono: è possibile registrare filmati in 8K e 4K.

realme GT 2 Pro con Ram da 12 gb e memoria da 256 gb costa 849, 99 euro, con 100 euro in meno si può acquistare la configurazione più bassa.