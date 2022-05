VivoBook 13 Slate, l’ultra-portatile ASUS con schermo OLED

La nostra prova del nuovo modello dell’azienda di Taiwan che, a nostro avviso, si contraddistingue per un prezzo competitivo, la possibilità di trasformarsi al volo in un tablet o in un pc e che è ideale per chi viaggia e lavora in mobilità

ASUS ha recentemente sfornato un prodotto ultraportatile e molto interessante: stiamo parlando di VivoBook 13 Slate OLED, un pc 2-in-1 versatile che si trasforma al volo in un tablet. Tra le caratteristiche principali, uno schermo brillante OLED da 13,3 pollici, una tastiera-cover ad aggancio magnetico e una stilo incluse nella confezione. Un pc che abbiamo trovato molto comodo da utilizzare in viaggio sia per un utilizzo professionale che per un utilizzo di relax/intrattenimento. La nostra recensione.

Le caratteristiche principali

VivoBook 13 Slate OLED si può utilizzare come tablet o come pc, con o senza tastiera, in orizzontale o in verticale. Quello che salta subito “all’occhio” è l’ottimo schermo OLED Dolby Vision touchscreen capace, spiegano da ASUS, di visualizzare fino a 1,07 miliardi di colori: si tratta di uno schermo 16:9 PANTONE Validated che offre colori e dettagli brillanti, ideale sia per il lavoro sia per un utilizzo più “televisivo” (serie tv, film, partite, etc). Processore Intel quad-core da 3,3 GHz, 128 gigabyte di spazio di archiviazione e 4 gigabyte di Ram rendono il pc scattante in quasi tutte le operazioni; abbiamo riscontrato solo qualche rallentamento se apriamo tantissime pagine del browser contemporaneamente o se usiamo applicazioni particolarmente esigenti dal punto di vista delle prestazioni, come quelle per il montaggio video. Due le porte USB (solo di tipo C, manca una porta tradizionale), jack audio, lettore di schede microSD, sensore di impronte digitali (opzionale) sul tasto di accensione. Buona la durata della batteria, che ci ha permesso di effettuare un viaggio di lavoro di due giorni con un utilizzo intenso senza dover ricaricare; ricarica che avviene tramite porta USB-C. Sul VivoBook 13 Slate OLED sono presenti anche due fotocamere: una anteriore da 5 megapixel (buona la qualità delle videochiamate), una posteriore da 13 per fare foto o scannerizzare documenti. Buona anche la riproduzione audio: a bordo troviamo un sistema Dolby Atmos composto da quattro elementi e da un amplificatore “intelligente”. Presente la connettività Wi-Fi6.

Il pennino e la tastiera

Insieme al corpo centrale (che può essere utilizzato, appunto, in modalità tablet) nella confezione troviamo anche una tastiera full-size con trackpad (rimovibile comodamente grazie a un attacco magnetico) e una cover con stand in grado di ruotare fino a 170 gradi. La tastiera è abbastanza comoda da utilizzare, i tasti sono ben distanziati, il trackpad è preciso. Abbiamo trovato un pochino scomodo, però, lavorare come spesso capita in mobilità con il pc sulle ginocchia: traballa un po’.

Nella confezione c’è anche una stilo, l’ASUS Pen 2.0, compatibile con il protocollo Microsoft Pen 2.0 inserita in un suo supporto magnetico che permette di scrivere, prendere appunti, firmare documenti, disegnare con una sensibilità di pressione di 4.096 livelli e addirittura ben quattro punte intercambiabili che imitano quelle delle matite (2H, H, HB, B).

Verdetto, disponibilità e prezzi

Di questo prodotto - che abbiamo utilizzato a lungo per lavoro e per intrattenimento - abbiamo particolarmente apprezzato la “filosofia” ultra-portatile e 2-in-1 che permette di usarlo come un pc da lavoro, poi di togliere la tastiera e usarlo come tablet per leggere il giornale e, ancora, di appoggiarlo su un tavolo come se fosse una cornice per effettuare videochiamate e guardare partite o film in streaming. Buono il comparto audio, molto buono lo schermo OLED. Peso nella media (meno di 800 grammi) anche se da un prodotto ultra-portatile come questo ci saremmo aspettati di meglio. Infine abbiamo apprezzato il prezzo, che è competitivo: 699 euro (al momento si trova in sconto) con cover protettiva, tastiera e pennino inclusi.

Pro e Contro

PRO



Filosofia 2-in-1 e prezzo competitivo

Schermo OLED

CONTRO