Bissell, la scopa tuttofare per gli amici a quattro zampe

Per case con cani e gatti, BISSELL ha messo sul mercato Crosswave X7 Pet Pro. Leggero, potente e capace di aspirare e lavare contemporaneamente. Efficace sia su pavimenti di ogni tipo che sui tappeti. Lo abbiamo testato in una casa con tre simpatici cagnolini

Grazie ai 45.000 giri del motore digitale Crosswave X7 Pet Pro di BISSELL offre un'aspirazione potente e fino a 30 minuti di autonomia. Forse un po' poco per case molto grandi. Efficace sia su pavimenti di ogni tipo che sui tappeti. Ma la sua forza è quella di rimuovere i residui lasciati dagli animali domestici in casa e di igienizzare.

Facile da usare

Basta riempire la tanica dell'acqua e aggiungere il disinfettante che all'acquisto è già incluso nella confezione e CrossWave è pronto per l'uso. Aspira molto bene e poi grazie al rullo pulisce a fondo anche le macchie più difficili. Il rullo viene costantemente risciacquato ogni volta che si attiva lasciandolo sempre pulito e igienizzato. A differenza della pulizia con straccio e secchio, la tecnologia Two-Tank di Bissell mantiene separata l'acqua pulita da quella sporca. A volte però le ruote possono lasciare una piccola scia.

La sfida più difficile

Con i peli si comporta bene ma quando sono tanti come nella nostra prova può capitare che vadano ad intasare il bocchettone di aspirazione posto dietro al rullo o come nel nostro test estremo, dove abbiamo aggiunto anche la variante pan grattato. Prova comunque superata. Le luci a led oltre ad essere belle da vedere permettono di illuminare le zone interessate dalla pulizia. CrossWave non si flette a 180 gradi, e quindi non si riescono a raggungere zone più difficili come lo spazio sotto al divano. Il prezzo di vendita suggerito al pubblico è di 579 euro.

Un aiuto per gli animali domestici

I dispositivi Bissell non solo servono a pulire le case con animali domestici ma aiutano anche a salvarli. L'azienda americana sostiene con orgoglio BISSELL Pet Foundation e la sua missione di aiutare a salvare gli animali senza una casa. Insieme ad organizzazioni sparse in tutto il mondo, BISSELL persegue l'obiettivo di dare una casa per sempre al maggior numero possibile di animali presenti nei canili e gattili. Quando si acquista un prodotto della linea si aiuta anche a salvare gli animali senza una casa.

