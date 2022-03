Uncharted collection, grafica in alta definizione

Ogni capitolo offre momenti di combattimenti pathos e divertimento, rimasterizzati per essere ancora più coinvolgenti ma rigorosamente in single player. Noi abbiamo la provato la versione per PlayStation 5. Una grafica completamente rinnovata. Si possono scegliere diverse modalità di alta definizione con audio 3D. E per gli utenti PS5 l'azione è ancora più viva graze al controller dual sense: combattimenti e scalate sembrano molto reali.

ll giocatore vestirà i panni di Nathan Drake in diverse versioni, il tutto allo scopo di approfondire il rapporto con il fratello Sam grazie aI flashback, in cui verranno svelate diverse sfaccettature e dettagli sul passato di Drake.