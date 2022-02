Kobo Libra 2 e Sage, ebooks per tutti i gusti

Poi: ben 32 GB di memoria interna per caricare tutti i contenuti che vogliamo, contenuti arricchiti dagli audiolibri: una novità per Kobo. Libra 2 è infatti dotato di Bluetooth, grazie al quale è possibile collegare delle cuffie senza fili per ascoltare i contenuti audio. Kobo Libra 2 è venduto al prezzo di 189 euro.

Kobo Sage, il top di gamma

Si tratta di un prodotto molto completo perché oltre a leggere libri ed ascoltarli si possono prendere appunti con Kobus Stylus e usarlo come un quaderno. Ha un display da 8 pollici e pesa solo 240 grammi. Rispetto a Libra 2 lo schermo è a filo con la scocca, quindi più maneggevole e gradevole come design. Naturalmente è impermeabile, quindi si può leggere anche sotto la pioggia e - perché no - immersi in totale relax in una piscina.

Kobo Sage è molto fluido grazie al processore quad core da 1,8 GHz con tecnologia E-in carta 1200. 32 i gigabyte di memoria interna. L'illuminazione ComfortLight PRO permette una lettura molto piacevole, come se avessimo un libro di carta davanti.

L'ebook è compatibile con la Kobo Stylus, grazie alla quale è possibile prendere appunti sui libri oppure su un foglio bianco. Kobo Sage costa 290 euro mentre per la stylus ce ne vogliono 40.

Con Kobo Sage e Kobo Libra2 si può usufruire del servizo Kobo Plus, un abbonamento mensile a partire da 9,99 Euro che permette di avere solo audiolibri, solo ebook o entrambi.