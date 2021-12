Carbon Moto Parilla, l'e-bike dalle linee futuristiche

Moto Parilla è stata una casa motociclistica italiana. Nel 2017 il giovanissimo Filippo Beltrami ha acquistato il marchio e coadiuvato da un gruppo di amici ha deciso di scommettere su questo logo e lanciarsi come un levriero nel mondo delle e-bike, ma con un sogno nel cassetto: una nuova moto. Viene prodotta a Reggio Emilia. Siamo andati a vedere come nasce Carbon Factory, uno dei 4 modelli di Moto Parilla. Gli altri sono: Ultra Carbon, Limited edition e Mimetica. E per gli amanti delle city bike, la portatile Trilix.

Il team Parilla è composto tutto da giovani: ricerca, prova, e progetta prendendo spunto dal mondo delle bici, delle moto e delle auto. Molto importante è la fase di prototipazione fatta con tecniche di produzione additiva. Grazie alla collaborazione con i fornitori, sono state approfondite, analizzate e definite le tecniche migliori di produzione e finitura per ogni singolo componente del veicolo. Si utilizzano materiali esclusivi sfruttando pochissime componenti commerciali, infatti il 98% dei pezzi viene realizzato da Moto Parilla in Italia. Tutto è assemblato a mano e poi pronto per essere spedito

La prova su strada

I freni sono molto precisi, le gomme extra large vanno bene per terreni fangosi ma anche per sabbia e neve. Il cambio è inserito nel mozzo, così è protetto e non sporca, si attiva come un acceleratore. Carbon è realizzata in carbonio e alluminio, ma nonostante questo risulta un pò pesante, siamo intorno ai 38 chili. Peso che nel nostro test in salita si è fatto sentire. Comodissima la sella in cuoio realizzata a mano, sembra quella di una moto. Particolari i tondi che caratterizzano il telaio. Sono molto importanti per poter spostare senza problemi la Carbon.

In generale le sensazioni di guida sono ottime, la tenuta di strada è molto stabile e con un piccolo colpo di pedale la Carbon diventa un "motorino" che può raggiungere i 25 km/h, limite consentito dalla legge italiana. Si tratta di una pedalata assistita, quindi se si smette di andare sui pedali la bici si ferma. La batteria è sistemata sull'orizzontale e il vano è chiuso a chiave. L'autonomia è di 100 chilometri. Il costo è intorno ai 9mila euro, può spaventare ma il prezzo da pagare per un prodotto di nicchia come questo che è super personalizzabile.