WD Black SN850, la SSD veloce per PS5

Facili da usare e veloce

Trasferire i giochi dalla memoria della console alla SSD è facile e immediato. La SN850 di Western Digital è super veloce e performante, impiega pochissimo a trasferire i giochi. Si viaggia a 7.000 MB al secondo, PlayStation ne richiede almento 5.500 MB al secondo. Grazie alla tecnologia flash si gioca tranquillamente e non ci si accorge che i dati arrivano dalla SSD. La memoria si può usare anche sul pc, con l'aggiunta che si possono regolare i led posti sulla SSD, funzione che invece non è ancora disponibile per console. Le Western Digital Black SN850 con dissipatore di calore si trovano in tre versioni: da 500 GB a 153 euro, da 1 Terabyte a 238 euro e da 2 Terabyte a 495 euro. Il costo è un po' alto ma la resa è super.

Pro e Contro

PRO

Veloci

Facili da montare

CONTRO