Spotify e Spreaker, nuovi strumenti per guadagnare coi podcast

Novità in arrivo dai principali player del mondo dei podcast: arrivano funzionalità per coinvolgere sempre più gli ascoltatori e monetizzare i contenuti

Tra settembre 2020 e settembre 2021 su Spotify sono stati caricati un milione e mezzo di nuovi podcast, un aumento dell'85% rispetto all'anno precedente. E molti di questi sono nuove esclusive di Spotify, che ha coinvolto volti noti al pubblico italiano per aumentare la platea di chi ascolta podcast, dai The Jackal a Camihawke, fino a Morgan, autori di nuovi podcast prodotti dagli Studios di Spotify.

Le ultime statistiche e novità annunciate da Spotify

Spotify si conferma così la piattaforma per l'ascolto di podcast, oltre che per la musica: sono oltre 3 milioni i podcast presenti, con un aumento esplosivo sia dell'offerta ma anche della domanda: dall'inizio dell'anno sono oltre 84 milioni le persone nel mondo che hanno ascoltato un podcast per la prima volta e l’Italia è tra i paesi che è cresciuta di più; ma se i podcast disponibili si moltiplicano, sono purtroppo solo il 22% quelli presenti in classifica top 100 italiana che è condotto da donne. Per ridurre allora questo gender gap nel podcasting, Spotify ha deciso di dedicare la prima edizione di Sound Up, il suo programma di supporto alla produzione di show originali, per formare e supportare le podcaster donne e giovani donne italiane. Si tratta di un programma online che durerà 4 settimane e dove le fortunate selezionate impareranno tutto il necessario per la creazione di un podcast, grazie alle tutor Rossella Pivanti, podcaster producer, e Sabrina Tinelli, capo dei contenuti editoriali presso Chora.

"Attraverso seminari e tutoraggi e diversi altri strumenti, diamo la possibilità a segmenti specifici di essere in grado di creare un proprio podcast: in questo caso in Italia lo faremo durante i mesi di novembre e dicembre con la comunità femminile, con cui vogliamo lavorare. Abbiamo ricevuto più di 1.000 candidature per il programma Sound Up ed è stato davvero un successo", dice Eduardo Alonso, Head of Studios Southern & Eastern Europe di Spotify.

I nuovi strumenti per coinvolgere il pubblico

I Podcaster oggi hanno una importante serie di strumenti per coinvolgere il loro pubblico. Spotify ha dato la possibilità ai creators audio di introdurre domande e risposte, nei loro podcast e poi i sondaggi. Con l’introduzione di questi strumenti, disponibili tramite Anchor, Spotify permette ai creator di coinvolgere in maniera diretta e immediata i propri ascoltatori, rendendo la connessione con la propria audience più facile che mai. Inoltre, Spotify ha recentemente lanciato Il mio Daily, una playlist che combina i migliori podcast di news con la musica.

Spreaker, la piattaforma di hosting per la pubblicazione e la diffusione dei podcast, anche sulla stessa Spotify, ha dato la possibilità anche agli italiani di accedere al programma Spreaker Prime, che già da due anni negli Stati Uniti sta permettendo ai podcaster di guadagnare dalla propria attività permettendogli di decidere dove e come inserire la pubblicità all’interno del proprio podcast, mantenendo la libertà di scegliere come e dove distribuire il proprio contenuto, ma anche di trarne un guadagno. Spreaker ha infatti sviluppato un programma pensato appositamente per aumentare le opportunità di guadagno attraverso le proprie creazioni, permettendo al podcaster di decidere dove e come inserire l’adv all’interno del proprio podcast.

“Nel nostro Paese, tra aprile e settembre 2021, abbiamo notato su Spreaker come i ricavi da adv siano cresciuti del 70%: un segnale che, da un lato, conferma come anche da noi i brand e le media agency stiano effettivamente iniziando ad investire con regolarità, e dall’altro dimostra che l’Italia è finalmente pronta ad accogliere il Prime Program", afferma Tonia Maffeo, head of Marketing Voxnest. "I nostri podcaster e i nostri partner - aggiunge - si fidano della tecnologia che proponiamo, ci riconoscono un ruolo di primo piano nel supporto che diamo e nel tempo che impieghiamo per ciascuno di loro".