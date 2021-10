Ratchet & Clank: Rift Apart, animazione super per PlayStation 5

Con Ratchet & Clank PlayStation 5 ha messo a segno uno dei capolavori del mondo dei videogiochi del 2021. Il titolo di Insomniac Games sviluppato in esclusiva per la console Sony ha sbaragliato critica e colpito gli appassionati.

Si viaggia tra le dimensioni, si affronta un malvagio imperatore proveniente da un'altra realtà. Il giocatore salterà tra mondi ricchi d'azione e panorami mozzafiato.

Per fermare l'imperatore malvagio, il duo avrà a disposizione tantissime armi. Il fulcro del videogioco infatti sono i combattimenti, e ce n'è per tutti i gusti. E poi con la potenza del dual sense di PlayStation 5 il gioco prende vita.

Tante modalità per divertirsi

Ogni livello di Ratchet e Clank ha delle missioni da compiere ma durante lo sviluppo della storia il giocatore si troverà di fronte alle prove ricompensa per aggiudicarsi quanti più bolt possibile (la moneta del gioco).

La grafica ci ha colpito molto ma per giocare ci vuole un po' di conoscenza delle funzioni, soprattutto quando ci si trova nel bel mezzo di combattimenti super affollati. Per i più bravi che finiranno il titolo in poco tempo c'è sempre la modalità sfida. Ratchet & Clank è disponibile a partire da 79,99 euro per la versione standard.