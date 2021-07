Jabra Elite 85h, le cuffie con 8 microfoni

Jabra Elite 85h sono le cuffie stereo top di gamma per il 2021 della casa svedese. Il tessuto che riveste i padiglioni è molto comodo, così come l'archetto che si adatta facilmente alla conformazione della testa. I controlli remoti sono incorporati nelle cuffie, non sono touch, ma veri e propri tasti, a nostro avviso un punto di forza, facili da sentire al tatto, soprattutto durate la corsa.

Le funzioni principali

Tasto centrale per play, pausa e risposta chiamate. Quelli in rilievo servono per alzare il volume e cambiare traccia. Nel padiglione destro troviamo l'ingresso jack per collegarlo ad altre strumentazioni, la porta Usb di tipo C per la ricarica e il tasto per l'assistenza vocale (Alexa, Google, Siri). Nel padiglione sinistro il tasto per cambiare la modalità di ingresso del rumore, La musica di Jabra è limpida, giusto equilibrio tra alti e bassi. Ma se da una parte producono suoni di qualità, dall’altra la cancellazione del rumore non sempre è totale, ma comunque il risultato è soddisfacente. La durata della batteria è buona e senza l'attivazione della cancellazione del rumore le 85h durano fino a 85 ore.

App indispensabile

Per il funzionamento ottimale della cuffia occorre scaricare sullo smartphone l'applicazione dedicata Smartsound. Serve ad impostare le nostre Jabra. Gli 8 microfoni oltre ad essere ottimi per la riuscita di una chiamata perfetta, ascolteranno l'ambiente intorno a noi per consigliarci il settaggio giusto, e quindi scegliere se usare o meno la cancellazione del rumore. Il costo è di quasi 250 euro.

Jabra Elite 85H

Pro e Contro

PRO

Suono

Estetica e comodità

CONTRO