Røde NT-USB Mini, microfono semplice e per tutti

Un microfono economico ma potente per migliorare l'audio della propria voce in riunioni virtuali, didattica a distanza, videoconferenze, podcast. Lo abbiamo messo alla prova

Un microfono alla portata di tutti. Si tratta del Røde NT-USB Mini, il microfono della produttrice australiana adatto sia per chi è poco tecnologico e ha bisogno di qualcosa di veramente semplice da usare che per coloro che non hanno molti soldi da spendere ma vogliono lo stesso dotarsi di un microfono professionale e migliorare la qualità audio. Il Røde NT-USB Mini attinge all’esperienza decennale dei laboratori Røde che hanno investito molto nel migliorare la qualità audio delle conference call e dare la possibilità a tutti di fare video o podcast con microfoni professionali ma senza spendere una fortuna per dotarsene.

Le caratteristiche principali

Pagando meno di 100 euro, la cifra varia a secondo di dove lo si acquista, si ha uno strumento per registrare il suono della propria voce, di qualità eccellente per essere un semplice microfono Usb, ma con un rumore di fondo e un riverbero quasi inesistenti se si registra non in spazi vuoti. Si tratta di un microfono - progettato appositamente per catturare il suono della voce - a cardioide: significa che registra ad alta qualità, quando la bocca è di fronte alla capsula. La capsula è già dotata di un filtro antipop interno per evitare i suoni "scoppiettanti". Il microfono ha una componente tecnologica che converte il suono della voce registrata dalla capsula da analogico, dunque ad alta qualità, in un segnale digitale, inviato al computer, facendo a meno di schede audio e altri strumenti, ma senza perdere di nitidezza.

Come funziona

Il microfono è già pronto per l'uso e non ha bisogno di alcuna configurazione, non bisogna avere alcuna competenza tecnica per impostarlo la prima volta. Si attacca il cavo Usb al computer o allo smartphone e si può cominciare a registrare oppure a parlare online da subito. Il microfono è in metallo e dal design elegante. Inoltre è incluso un supporto da tavolo ad attacco magnetico, con un gommino che permette di calzare il microfono con il suo supporto e fissarlo velocemente.

Pro e Contro

PRO

Prezzo basso per la qualità che offre

Non occorre alcuna competenza tecnica per l'uso

CONTRO