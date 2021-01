L'e-reader di PocketBook da 4.096 colori in HD

Abbiamo provato il lettore di libri in formato digitale che si distingue per uno schermo a colori in alta definizione

Nei primi dispositivi l’inchiostro elettronico era un surrogato di quello stampato, lo imitava: PocketBook Color appartiene alla nuova generazione, quella a colori, come promette il nome. Questo e-reader punta a distinguersi con lo schermo da 6 pollici che visualizza 4.096 colori in alta definizione. Gli occhi non si stancano. È convincente la nitidezza delle paginate di testo, al sole o al buio grazie alla tecnologia front-light (che però non è modulabile nella “temperatura”). Ma il Color nasce come supporto per valorizzare anche fumetti, graphic-novels e riviste. Una fedeltà all’immagine che non presenta sgranature o pixel.

Le caratteristiche principali

C’è un processore dual-core, ma – lo ricordiamo – i video sono ancora il futuro prossimo. Ormai le librerie di titoli sono trasferibili e integrate tra dispositivi: PocketBook Color legge 4 formati grafici e 19 di libri, da archiviare in 16GB di memoria interna estendibile fino a 32 GB. La funzione text-to-speech supporta 6 formati audio per musica e audiolibri e le cuffie si possono collegare senza fili, con il Bluetooth. Costa 199 euro. La batteria dura un mese. Rispetto alla carta di cui vorrebbe essere l’alternativa, però, lo spettro cromatico dell’e-reader risulta un po’ sbiadito, senza compromettere la fruibilità del materiale. Anche la risoluzione è sotto le aspettative se paragonata a quella in bianco-e-nero e le transizioni risultano ancora piuttosto invadenti.

Considerazioni sullo schermo

Su uno schermo più grande, forse la tecnologia E Ink potrebbe dimostrare il suo potenziale. I 6 pollici bastano e convincono per la prosa, ma forse non sono sufficienti a valorizzare del tutto i fumetti o le illustrazioni, perché ci si ritrova spesso a zoomare. Le features più convincenti sono quelle che avvicinano il modello svizzero a un tablet, come gli scacchi o la possibilità di colorare i disegni. Da questo punto di vista, il Color convince se pensato tra le mani di un bambino o in un contesto educativo. Non a caso, la letteratura per l’infanzia rappresenta una parte significativa dei titoli.

Pro e Contro

PRO

Schermo da 4.096 colori

16GB di memoria di serie (estendibili a 32)

CONTRO