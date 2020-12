Acronis True Image 2021, protezione totale dalle minacce della rete

“Il nuovo standard della cyber-protection personale”. È stato definito così Acronis True Image 2021, la versione aggiornata della soluzione di protezione personale di Acronis, che integra un anti-malware avanzato che lavora in tempo reale e un antivirus on-demand e offre agli utenti una protezione totale dalle minacce della rete. Un software in grado di aiutare utenti privati, professionisti e piccole aziende in un periodo, quello della pandemia, in cui numerosi esperti hanno evidenziato lacune di sicurezza nelle soluzioni e nelle strategie convenzionali.

Tutte le novità



Avevamo provato Acronis True Image lo scorso anno, in occasione del rilascio della versione 2020. Nella nuova release, spiegano da Acronis, azienda svizzera con 5,5 milioni di utenti privati e più di 500.000 aziende, sono state migliorate le prestazioni e il controllo delle capacità di protezione dati ed estese in modo significativo le funzionalità di cybersecurity. Grazie a un’innovativa tecnologia anti-malware, infatti, viene offerta all’utente una protezione in tempo reale “potenziata da euristica comportamentale e intelligenza artificiale” insieme a scansioni anti-virus on-demand, filtro web e protezione delle videoconferenze per le app di recente diffusione come Zoom, Cisco Webex e Microsoft Teams.

Le funzionalità di Acronis True Image 2021



Installare il software è molto semplice; una volta installato semplicemente... ci "dimenticheremo" della sua esistenza perché lavorerà in background (senza rallentare il computer) e effettuerà da solo tutte le operazioni di sicurezza, tra cui il backup. Oltre alla protezione in tempo reale basata su euristica comportamentale e intelligenza artificiale avanzata per arrestare qualsiasi malware e alla protezione dei principali software per videoconferenze come Zoom, Cisco Webex e Microsoft Teams, True Image offre una scansione antivirus on-demand dell’intero sistema, scansioni rapide dei file più a rischio, un filtro web che impedisce agli utenti Windows l’accesso a siti web pericolosi, un rilevamento che sfrutta analisi comportamentale e una cartella di quarantena che permette di isolare automaticamente le potenziali minacce. Abbiamo trovato molto comoda la possibilità di scegliere se fare il backup dell’intero sistema o solo quello di alcune cartelle, di scegliere giorni ed orari dedicati alle attività di backup e controllo virus, la possibilità di avere un anti-malware e un anti-virus che lavorano in tempo reale, la possibilità - quando abbiamo poco tempo a disposizione - di poter scegliere una scansione rapida dei file più frequentemente oggetto di attacco; inoltre il sistema garantisce un ripristino rapido con pochi click sull’intero sistema o su uno nuovo. Infine molto comoda, per chi è a corto di spazio, la possibilità di liberare spazio sul disco archiviando i file più pesanti direttamente sul cloud di Acronis.

La necessità di un sistema integrato



“Oltre ad avere costante necessità di protezione contro le eliminazioni involontarie o i guasti hardware, i sistemi degli utenti privati sono sempre più esposti a minacce informatiche complesse”, ha spiegato Serguei “SB” Beloussov, fondatore e amministratore delegato di Acronis. “Il maggior numero di persone che lavora da casa porta a un aumento degli attacchi malware, di hacker e phishing, perché difficilmente l’ambiente domestico prevede misure di difesa efficaci come quelle predisposte per le reti aziendali”. Per questo, conclude, “offriamo protezione informatica facile, efficiente e sicura, indispensabile per contrastare l’odierno panorama delle minacce”. Basti pensare che ogni giorno vengono registrate oltre 350mila nuove minacce hardware, con i file e i software di backup da semper nel mirino degli attacchi che puntano a impedire il ripristino.

Disponibilità e prezzi



Acronis True Image è disponibile in quattro diverse versioni: Standard, Essential, Advanced e Premium (qui tutte le differenze). Prezzo di partenza di listino: 49,99 euro.