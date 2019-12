Google dedica il Doodle del 5 dicembre ai celebri stivali Wellington, le famose calzature di gomma (I DOODLE PIÙ SIGNIFICATIVI). Il disegno pensato per l’occasione ritrae due personaggi colorati che indossano gli stivali mentre saltellano in una pozzanghera.

Gli stivali di gomma Wellington

La ricorrenza del Doodle non sarebbe casuale: cade oggi infatti l’anniversario di quello che è considerato il giorno più piovoso del Regno Unito, cioè il 5 dicembre 2015, quando sono caduti 34 centimetri di pioggia in 24 ore in Cumbria. Nati da un’idea di Arthur Wellesley, Primo Duca di Wellington, gli stivali per un lungo periodo sono stati considerati un segno di potere. Alti fino al ginocchio, intorno alla metà dell’Ottocento, erano indossati dagli ufficiali dell’esercito ed erano fatti su misura. La fabbricazione in gomma è arrivata con l’avvento dell’era industriale e le calzature si sono trasformate nel perfetto accessorio da indossare sotto la pioggia. Dagli anni Sessanta gli stivali sono diventati una vera e propria moda, e nel tempo quelli di gomma si sono affermati tra i più famosi, tanto da essere indossati anche da molti personaggi famosi.