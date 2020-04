Razer svela gli auricolari Hammerhead Earbuds dedicati a Pokémon

Razer ha annunciato una nuova versione dei suoi auricolari true wireless Hammerhead Earbuds interamente dedicata al mondo dei Pokémon. Ispirate a Pikachu, le cuffie, la cui uscita è prevista solo il mercato cinese, sono di colore giallo e al posto del classico loro Razer hanno un disegno della mascotte della popolarissima serie. I fan dei mostriciattoli tascabili potranno mettere le mani anche su una custodia di ricarica a forma di Poké Ball, con tanto di cinturino e pulsante frontale con led che indica il livello della batteria.

Le caratteristiche degli auricolari

In Cina, gli auricolari saranno disponibili dal 16 aprile. Dal punto di vista tecnico, potranno contare su driver da 13 mm, supporto allo standard Bluetooth 5.0 e certificazione IPX4, che li rende adatti anche all’utilizzo fuori casa, magari durante la corsa o altre attività all’aperto. Una peculiarità del device è che le istruzioni vocali hanno la voce di Pikachu.

Pokémon Go: le ultime novità

Nelle ultime settimane, Niantic ha introdotto alcune novità all’interno di Pokémon Go, il noto gioco free to play disponibile per dispositivi iOS e Android dal 2016. Dal 10 aprile, nell’applicazione sono presenti le classifiche per la Lega Lotte GO, il sistema di lotte globali che consente agli Allenatori di mettere alla prova le proprie capacità con rivali sparsi per tutto il mondo, ottenere premi e salire di livello. Le graduatorie consentiranno a tutti gli utenti di scoprire quali sono i cinquecento giocatori più forti del mondo e indicherà i soprannomi, la squadra, il livello, il punteggio e le partite totali di ognuno di loro. Oltre alle classifiche, Niantic ha poco reso disponibili 100 Poké Ball, ottenibili al prezzo simbolico di una singola PokéMoneta, per incoraggiare gli utenti a giocare da casa e rispettare le misure restrittive introdotte per contrastare la diffusione del coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24).