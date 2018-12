Ci sono regali tecnologici per tutte le tasche. Il dono hi-tech può costare poche decine di euro o sforare le migliaia. A fare la differenza sul prezzo finale sono diversi fattori come materiali, marchi e funzioni.



Smartphone: le edizioni speciali

Per quanto riguarda gli smartphone, ci sono ancora marchi e versioni che puntato solo alla fascia ultra-alta. È il caso, ad esempio, del Mate 20 di Huawei disegnato in partnership con Porsche. Funzionalità simile al modello base (che è già un top di gamma), ma con materiali e stile differenti, a partire dal retro in vetro e pelle. Il prezzo, che varia a seconda dello spazio in memoria, arriva a superare i 2mila dollari. L'Aster P di Vertu (marchio, nato nel 2018 da una costola di Nokia e tornato sul mercato dopo essere fallito) parte da 4400 euro e può arrivare ai 12mila. Un prezzo stellare, che si deve sia al pregio di materiali e rifiniture (pelle e titanio), sia alla gamma di servizi offerti. Ad esempio: i clienti hanno un assistente digitale. Non è un software, ma un maggiordomo personale a disposizione 24 ore su 24.

Apple Watch 4 firmato Hermes

Apple Watch 4 non è, già nel modello base, un dispositivo economico. La Mela, però, nonostante punti sempre più su sport e salute, non dimentica la moda. C'è una serie di Apple Watch 4 marchiati Hermes. I cinturini con la griffe di uno dei marchi del lusso più conosciuti al mondo fa lievitare il prezzo oltre i 1500 dollari. Ce ne sono diverse versioni (con cinturino classico, con "doppio giro" attorno al polso, forato, con aggancio in acciaio) e colori. Apple ha creato anche un "quadrante" digitale su misura.

Dolby: le cuffie per musica e cinema

L'ultima tendenza delle cuffie è wireless. Set per ascoltare musica o immergersi in un film senza l'impiccio dei cavi. I modelli base sono anche molto economici. Il marchio Dolby ha però scommesso sul lusso. Il brand è molto conosciuto per i sistemi audio, ma non aveva mai prodotto propri dispositivi. Ecco allora le "Dolby Dimension", cuffie wireless con tasti fisici o controlli touch per governare volume, tracce, telefonate, integrazione con Siri e Google Assistant. Sono pensate solo per l'uso casalingo, come dimostrano le dimensioni (non proprio minime) e il peso (330 grammi). Consistente è anche il prezzo, che sfiora i 600 dollari.

I televisori Oled

I televisori sono uno dei dispositivi con le oscillazioni di prezzo più ampie. Tra Lcd, Led, dimensioni diverse e risoluzioni sempre più elevate, si arriva anche a decine di migliaia di euro. La tecnologia Oled è la più evoluta presente oggi sul mercato. Non ha bisogno di retroilluminazione, offre quindi la possibilità di avere schermi più sottili, leggeri, curvi, in prospettiva anche flessibili, che garantiscono un contrasto e una resa del nero di elevata qualità. Se ci si accontenta di dimensioni più contenute, non è necessario spendere un patrimonio. Ma con l'aumentare di pollici, risoluzioni e funzioni, si superano in scioltezza i 10mila euro.

Un quadro digitale

Le cornici elettroniche sono un regalo piuttosto gettonato. Anche in questo caso, le differenze di prezzo sono notevoli: dipendono dalle dimensioni dello schermo e dalla qualità delle immagini. C'è una versione singolare, che mescola passato e presente. Dal primo attinge lo stile, dal secondo la tecnologia. Si chiama Meural Canvas ed è, appunto, un display da appendere al muro con l'obiettivo di dare l'illusione di guardare un quadro. La cornice è in legno, lo schermo si adatta all'illuminazione della stanza e può creare "quadri intercambiabili", da scegliere tramite l'app o comando vocale in un archivio di alcune tra le opere più famose della storia della pittura. Prezzo: circa 600 dollari, comunque molto meno di un Van Gogh.