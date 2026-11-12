Xiaomi 18 Pro e Pro Max, ufficiale la data di lancio. Le anticipazioni

L'azienda ha comunicato che l'evento globale è in programma a Parigi il prossimo 17 novembre. Si potrà seguire anche online attraverso i canali ufficiali di YouTube ed X
"La nuovissima serie Xiaomi 18 Pro è disponibile in due dimensioni, entrambe dotate di tecnologie e sistemi fotografici di fascia alta. E questa volta, c'è una novità sul retro. Vi presentiamo l'innovativo display posteriore: pensato per scatti migliori, per distinguersi e per offrire ancora più funzionalità. Ci vediamo a Parigi il 17 novembre alle 14:00". Così Xiaomi ha ufficialmente annunciato, sui social network, la data di lancio globale degli ultimi smartphone in arrivo. L'evento potrà anche essere seguito online ed in diretta sui canali ufficiali di YouTube e X.
Le anticipazioni
Come accennato dalla stessa azienda, dunque, pure su Xiaomi 18 Pro e Pro Max gli utenti potranno usufruire del plateau posteriore con una funzionalità pratica, ovvero la specifica area rettangolare che incorpora i sensori fotografici e che integra anche uno schermo, in questi nuovi modelli dotato di ancora più funzioni, tra cui anche alcune strettamente correlate all'intelligenza artificiale. Gli utenti che scelgono questi smartphone potranno aspettarsi anche il privacy display di cui sarà provvisto il pannello OLED da 6,4 o 6,9 pollici che permette di ridurre l'angolo di visuale e proteggere le informazioni a schermo. Sarà presente poi il top di gamma di casa Qualcomm, cioè il nuovo chip Snapdragon 8 Elite Gen 6, affiancato da 12 o 16 GB di RAM e memorie da 256 GB, 512 GB o 1TB.