Xiaomi 18 Pro e Pro Max, ufficiale la data di lancio. Le anticipazioni

L'azienda ha comunicato che l'evento globale è in programma a Parigi il prossimo 17 novembre. Si potrà seguire anche online attraverso i canali ufficiali di YouTube ed X

"La nuovissima serie Xiaomi 18 Pro è disponibile in due dimensioni, entrambe dotate di tecnologie e sistemi fotografici di fascia alta. E questa volta, c'è una novità sul retro. Vi presentiamo l'innovativo display posteriore: pensato per scatti migliori, per distinguersi e per offrire ancora più funzionalità. Ci vediamo a Parigi il 17 novembre alle 14:00". Così Xiaomi ha ufficialmente annunciato, sui social network, la data di lancio globale degli ultimi smartphone in arrivo. L'evento potrà anche essere seguito online ed in diretta sui canali ufficiali di YouTube e X.