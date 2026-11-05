La rinascita della leggenda senza tempo. Dal 1998 al 2026, torna l’iconica avventura che ritrova lo splendore su Nintendo Switch 2 . Da oggi disponibile in una versione interamente aggiornata ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

In occasione del quarantesimo anniversario della saga e a quasi trent'anni dal suo debutto, The Legend of Zelda: Ocarina of Time arriva oggi in esclusiva su Nintendo Switch 2 in una versione interamente aggiornata. L'opera, considerata una pietra miliare del genere di avventura, viene riproposta con una veste grafica rivoluzionata, colonna sonora orchestrale, controlli di telecamera e movimento aggiornati, dialoghi estesi e filmati doppiati in italiano, permettendo di rivivere una leggenda senza tempo e condividerla con le nuove generazioni.

The legend of Zelda: Ocarina of time E’ uno dei videogiochi più significativi della storia del medium e roccaforte del genere di avventura. Una leggenda che fa del tempo il suo protagonista e che contemporaneamente sembra non risentire del suo corso, riproponendosi, dopo quasi 30 anni, in un esercizio di stile grafico che ancora una volta è in grado di sorprendere. Se Nintendo nel 1998 ha rilasciato il primo videogioco della serie The Legend of Zelda in 3D su Nintendo 64, infatti, nel 2026 la stessa avventura torna scoprendo i muscoli con riguardo al passato su Nintendo Switch 2, incantando sia i giocatori della prima ora, sia i veterani che possono prepararsi a rivivere una delle avventure più importanti della decima arte, condividendo questo viaggio con le nuove generazioni.

In esclusiva su Nintendo Switch 2 In una versione completamente ripensata per una nuova era grazie a un comparto grafico rivoluzionato, una colonna sonora orchestrale sinfonica e un gameplay modernizzato. In questa rinascita, i giocatori possono tornare a vestire i panni del piccolo Kokiri di nome Link, in un viaggio eroico che attraversa le celebri terre di Hyrule e si snoda lungo due epoche differenti. Con l’obiettivo di sconfiggere la minaccia di Ganondorf, alla ricerca dei poteri divini della Triforza, Link si affiderà alle melodie dell’Ocarina del Tempo e all’aiuto di 7 saggi in grado di imprigionare il malvagio stregone. L'esperienza originale prende vita attraverso sequenze filmate interamente doppiate in italiano, dialoghi dei personaggi ampliati e un sistema di controllo del movimento e della telecamera completamente rivisto, capace di offrire una fluidità d'azione all'altezza degli standard contemporanei. Approfondimento Nintendo lancia Sports Resort: 12 discipline sulla Switch 2