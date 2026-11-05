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Nintendo Switch 2, The legend of Zelda: Ocarina of time. Da oggi versione aggiornata

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La rinascita della leggenda senza tempo. Dal 1998 al 2026, torna l’iconica avventura che ritrova lo splendore su Nintendo Switch 2 . Da oggi disponibile in una versione interamente aggiornata

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In occasione del quarantesimo anniversario della saga e a quasi trent'anni dal suo debutto, The Legend of Zelda: Ocarina of Time arriva oggi in esclusiva su Nintendo Switch 2 in una versione interamente aggiornata. L'opera, considerata una pietra miliare del genere di avventura, viene riproposta con una veste grafica rivoluzionata, colonna sonora orchestrale, controlli di telecamera e movimento aggiornati, dialoghi estesi e filmati doppiati in italiano, permettendo di rivivere una leggenda senza tempo e condividerla con le nuove generazioni.

The legend of Zelda: Ocarina of time

E’ uno dei videogiochi più significativi della storia del medium e roccaforte del genere di avventura. Una leggenda che fa del tempo il suo protagonista e che contemporaneamente sembra non risentire del suo corso, riproponendosi, dopo quasi 30 anni, in un esercizio di stile grafico che ancora una volta è in grado di sorprendere. Se Nintendo nel 1998 ha rilasciato il primo videogioco della serie The Legend of Zelda in 3D su Nintendo 64, infatti, nel 2026 la stessa avventura torna scoprendo i muscoli con riguardo al passato su Nintendo Switch 2, incantando sia i giocatori della prima ora, sia i veterani che possono prepararsi a rivivere una delle avventure più importanti della decima arte, condividendo questo viaggio con le nuove generazioni. 

In esclusiva su Nintendo Switch 2

In una versione completamente ripensata per una nuova era grazie a un comparto grafico rivoluzionato, una colonna sonora orchestrale sinfonica e un gameplay modernizzato. In questa rinascita, i giocatori possono tornare a vestire i panni del piccolo Kokiri di nome Link, in un viaggio eroico che attraversa le celebri terre di Hyrule e si snoda lungo due epoche differenti. Con l’obiettivo di sconfiggere la minaccia di Ganondorf, alla ricerca dei poteri divini della Triforza, Link si affiderà alle melodie dell’Ocarina del Tempo e all’aiuto di 7 saggi in grado di imprigionare il malvagio stregone. L'esperienza originale prende vita attraverso sequenze filmate interamente doppiate in italiano, dialoghi dei personaggi ampliati e un sistema di controllo del movimento e della telecamera completamente rivisto, capace di offrire una fluidità d'azione all'altezza degli standard contemporanei.

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Elemento cardine dell'avventura resta la musica

Lungo il cammino, Link apprenderà melodie per la sua ocarina indispensabili per sbloccare passaggi segreti, mutare il giorno in notte e interagire con il mondo circostante. Sfruttando le potenzialità hardware di Nintendo Switch 2, questa edizione introduce un'innovativa modalità di interazione: suonando o semplicemente canticchiando una melodia a portata del microfono integrato della console, Link potrà infatti riprodurla all'interno del gioco. Il sistema riconosce inoltre le note suonate tramite veri e propri strumenti musicali. L'esperienza di gioco si espande anche al di fuori della console grazie a Zelda Notes: un servizio dedicato integrato nell'app Nintendo Switch per dispositivi smart compatibili. La piattaforma permette agli avventurieri di tracciare i propri progressi, comporre e condividere melodie per ocarina con la community e mettersi alla prova con un quiz giornaliero forte di oltre 2.000 domande sull'universo di gioco.

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