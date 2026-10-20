Il prossimo 28 ottobre si svolgerà a Los Angeles “Pro and tell”, un nuovo evento organizzato del colosso di Cupertino e annunciato sui social dal responsabile marketing della società, Greg Joswiak. Tra le novità attese ci sono i MacBook Pro con schermo OLED, l'aggiornamento del MacBook Pro da 14 pollici e novità anche per quanto riguarda gli iPad mini

Apple si prepara a presentare nuovi prodotti. Il prossimo 28 ottobre si svolgerà a Los Angeles “Pro and tell”, un nuovo evento organizzato del colosso di Cupertino e annunciato sui social dal responsabile marketing della società, Greg Joswiak. Tra le novità attese ci sono i MacBook Pro con schermo OLED, l'aggiornamento del MacBook Pro da 14 pollici e novità anche per quanto riguarda gli iPad mini.

L'aggiornamento di MacBook Pro

Tra i protagonisti più attesi dell'evento Apple c'è MacBook Pro. Secondo le anticipazioni circolate, l'azienda fondata da Steve Jobs potrebbe introdurre un display Oled touchscreen sui modelli di fascia alta da 14 e 16 pollici. Nel caso in cui fosse confermata, si tratterebbe di una novità significativa per la linea di portatili professionali del colosso californiano. Sono attesi anche possibili cambiamenti al design, con dispositivi più sottili e leggeri, e un'evoluzione dell'interfaccia visiva. Accanto alle versioni di fascia alta, potrebbe arrivare anche un MacBook Pro da 14 pollici aggiornato, con un nuovo chip della famiglia M.

Le novità di iPad mini

Tra le novità che potrebbero essere annunciate durante l'evento, anche il nuovo iPad mini. Le anticipazioni parlano di un aggiornamento del display, con il possibile passaggio alla tecnologia Oled, e di modifiche al sistema audio e alla posizione della fotocamera frontale. L'eventuale introduzione dell'Oled rappresenterebbe una delle novità più rilevanti per il tablet compatto di Apple.