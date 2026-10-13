Digital Innovation Forum a Cernobbio, programma e ospiti

In programma dal 14 al 16 ottobre Cernobbio, la kermesse rappresenta uno dei principali appuntamenti dedicato alle policy per l’innovazione digitale, la competitività industriale e lo sviluppo delle tecnologie del futuro. Tra gli ospiti, alcuni rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee, ceo delle principali aziende tecnologiche ed esperti di università e startup. Tema dell'edizione 2026 è “L’Europa del Fare Innovazione”

È tutto pronto per il Digital Innovation Forum 2026 . In programma dal 14 al 16 ottobre Cernobbio in provincia di Como, la kermesse, giunta alla sua quarta edizione, è uno dei principali appuntamenti italiani dedicato alle policy per l’innovazione digitale, la competitività industriale e lo sviluppo delle tecnologie del futuro. Per tre giorni la cornice di Villa Erba ospiterà diverse personalità, tra cui rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee, ceo delle principali aziende tecnologiche, ma anche esperti di università, startup, venture capital oltre ad una serie di speaker internazionali, per condividere le proprie visioni e a definire quella che viene indicata come la “strategia europea del fare innovazione tecnologica”.

Tre giorni di incontri

L'edizione di quest’anno del Digital Innovation Forum avrà come tema centrale “L’Europa del Fare Innovazione”. Particolare attenzione verrà posta sulla necessità di favorire un contesto normativo e industriale capace di sostenere l’innovazione e accelerare la trasformazione di ricerca e investimenti in valore economico e sociale. Il programma kermesse si dividerà nell'arco di tre diverse giornate tematiche, ciascuna dedicata a temi specifici dell'innovazione digitale. Ogni giornata prevede sessioni plenarie e tavoli di lavoro per approfondire le tematiche verticali con esperti del settore.

Il programma

Il calendario della manifestazione alternerà, nel dettaglio, sessioni plenarie istituzionali, keynote speaker nazionali e internazionali, panel strategici, startup pitch, sessioni tematiche verticali, showcase tecnologici, classroom formative ma anche momenti di networking esclusivo. La giornata del 14 ottobre sarà interamente dedicata al tema “Policy & Geo-Politica”, quella del 15 a “Investimenti e Venture Capital” e quella del 16 alle dieci azioni per l’Europa del fare innovazione digitale.

Gli ospiti

Saranno numerosi gli speaker che interverranno nel corso della kermesse a Cernobbio. Tra questi spiccano il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, quello delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ma anche il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, quello per gli Affari europei Tommaso Foti e il sottosegretario Alfredo Mantovani. Previsti anche gli interventi dell’astronauta Luca Parmitano, del capo della polizia Vittorio Pisani, e di tanti ceo e amministratori delegati di importanti realtà italiane e internazionali, tra cui Alan Baratz (D-Wave Quantum), Guido Barbieri (EI Towers), Claudio Bassoli (HPE Italia), Aldo Bisio (Gruppo Engineering). Non mancheranno poi esponenti del mondo dell’università e della ricerca che porteranno il proprio contributo al Digital Innovation Forum.