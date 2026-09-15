Il debutto sul mercato del rivoluzionario spazzolino hi-tech contrassegnato da indicazioni di blocchi improvvisi e infiltrazioni d'acqua. L'azienda isola i primi lotti e rassicura i clienti: "Casi limitati, siamo già al lavoro per dare supporto"

Il Dyson CameraJet, attesissimo debutto dell’azienda britannica nel settore dell'igiene orale, si trova già a dover affrontare i primi problemi a pochi giorni dal lancio. Online si stanno moltiplicando le segnalazioni da parte degli utenti che lamentano vari problemi di funzionamento. In diversi casi, il dispositivo hi-tech sarebbe diventato del tutto inutilizzabile. La replica del colosso della tecnologia non si è fatta attendere: attraverso un comunicato ufficiale, Dyson ha confermato che su una parte dei primi lotti di produzione è stato riscontrato un problema legato a un componente specifico. Secondo la nota aziendale, si tratterebbe comunque di un numero limitato di unità che i tecnici stanno cercando di identificare e isolare.

Giallo sulle scorte, stop temporaneo o ritiro dal mercato?

Nel frattempo, il CameraJet è diventato improvvisamente indisponibile sia sul sito ufficiale Dyson sia presso le principali catene di elettronica. Un'improvvisa sparizione che ha inevitabilmente alimentato le voci su un possibile ritiro definitivo dal mercato. In realtà, il prodotto è ancora regolarmente presente nei cataloghi digitali, semplicemente non risulta acquistabile. È probabile che Dyson abbia deciso di congelare momentaneamente le vendite a scopo precauzionale, almeno fino a quando non sarà fatta piena luce su quali lotti siano effettivamente coinvolti nel difetto di fabbrica.

La nota ufficiale di Dyson

Per fare chiarezza, l'azienda ha rilasciato una dichiarazione formale che punta a rassicurare i consumatori e a contestualizzare il problema: “Stiamo registrando una reazione molto positiva nei confronti del nuovo Dyson CameraJet e una forte domanda a livello globale. Stiamo riscontrando alcune limitazioni nella disponibilità del prodotto mentre continuiamo ad aumentare la capacità produttiva. Inoltre, siamo a conoscenza del fatto che un numero limitato di prodotti Dyson CameraJet appartenenti ai primi lotti possa aver presentato un problema relativo a un componente. Stiamo identificando e isolando questi lotti e stiamo adottando tutte le misure necessarie per supportare i nostri clienti. Si tratta di una casistica limitata a una piccola parte dei primi lotti di produzione. Il team Dyson sta lavorando attivamente per identificare i prodotti interessati e garantire il supporto necessario ai consumatori coinvolti.”

Tecnologia d'avanguardia da 500 euro

Annunciato all’inizio di settembre, il CameraJet non è un semplice spazzolino elettrico, ma un concentrato di ingegneria che sfiora i 500 euro. Il dispositivo utilizza una fotocamera integrata e avanzate funzioni basate sull'intelligenza artificiale per guidare un sofisticato sistema di idropulsione negli spazi interdentali. Questa tecnologia agisce in sinergia con la normale azione meccanica delle setole per garantire una pulizia profonda. I difetti segnalati finora dai primi acquirenti non sarebbero legati all'efficacia del sistema di pulizia in sé, quanto alla stabilità dell'hardware. Alcuni utenti raccontano di blocchi improvvisi del software dopo appena pochi minuti di utilizzo, spesso accompagnati da un fastidioso segnale acustico continuo che prosegue ininterrottamente fino al totale esaurimento della batteria. Al momento, Dyson non ha specificato quale sia l'esatto componente difettoso e non ha confermato ufficialmente se la causa dei guasti sia da imputare a una perdita nel circuito idrico interno.