Roaming all’estero, con le eSIM di Yesim internet è facile e sicuro

Viaggiando nei Paesi dell’Unione europea, un turista italiano usufruisce della tariffa “Roam Like at Home” ed è abituato al fatto che ad Amsterdam o a Berlino la connessione funzioni quasi come a casa. Ma non appena ci si sposta nel resto del mondo questa logica svanisce e la connessione diventa una voce di spesa imprevedibile. Da quando il consumo di dati durante i viaggi si misurava in megabyte, con lo sviluppo dei servizi online le esigenze sono aumentate, mentre i limiti del roaming tradizionale sono rimasti invariati. È costoso, non trasparente e dipende da molti fattori che sfuggono al controllo dell’utente: dal sovraccarico della rete locale all’esaurimento impercettibile del limite dovuto al funzionamento in background dello smartphone. Il problema non è nuovo, ma la soluzione è stata trovata solo di recente. I provider eSIM di nuova generazione - tra cui il servizio svizzero Yesim - consentono di configurare la connessione Internet già da casa e di connettersi automaticamente alla rete migliore subito dopo l'atterraggio.

Rispetto all’era dei telefoni a tasti, quando i pacchetti giornalieri da 5-10 MB erano più che sufficienti, e nemmeno i costi elevati rappresentavano sempre un problema, oggi - sia a casa che in viaggio - si utilizzano app che consumano decine di volte più dati. Ad esempio per poter gestire il denaro accedendo alle applicazioni delle banche, o ricevendo un SMS con il codice di autenticazione a due fattori. Non solo: si usano sempre più spesso i traduttori come Google Translate o DeepL, al posto degli SMS ci sono le app di messaggistica come WhatsApp e Telegram, senza dimenticare gli assistenti basati sull'intelligenza artificiale come ChatGPT, Claude o Perplexity. E ancora le mappe online per orientarsi in città sconosciute o le app per trovare un taxi: una singola richiesta di questo tipo consuma fino a 5 MB. Infine, ci sono i processi in background del dispositivo: lo smartphone, senza alcun intervento da parte dell'utente, sincronizza le foto sul cloud, aggiorna la posta elettronica, invia notifiche push e trasmette i dati di geolocalizzazione. Quindi l'idea di disattivare semplicemente il trasferimento dei dati significa rimanere volontariamente in un Paese straniero senza mappe, soldi e connessione.

Per abitudine, tradizionalmente, molti turisti utilizzano il roaming del proprio operatore. La soluzione funziona, ma presenta alcune complicazioni con i costi che, una volta esaurito il piano base, vengono addebitati separatamente. Il punto non è una tariffa specifica, ma il funzionamento stesso del roaming tradizionale: questo modello, ormai superato, spinge i viaggiatori a cercare alternative, e le eSIM da viaggio rappresentano proprio una di queste. Secondo i dati di Juniper Research, con questi operatori il gigabyte costa in media il 35% in meno, e il prezzo finale è immediatamente chiaro grazie alle tariffe trasparenti.

Le eSIM da viaggio funzionano in modo più semplice di quanto sembri a prima vista. Alla base di questi dispositivi c'è un chip presente di serie nella maggior parte degli smartphone moderni. L'intero sistema si articola in una parte hardware e nei servizi che vi si basano. L' eSIM è un chip integrato presente in tutti gli iPhone a partire dalla serie XS, nei Google Pixel, nei nuovi modelli Samsung e Motorola e nei dispositivi Android di ultima generazione. Sostituisce o integra la normale SIM e consente inoltre di scaricare da remoto i profili degli operatori, senza doversi recare nei negozi di telefonia. La Travel eSIM , poi, è un vero e proprio ecosistema dedicato ai viaggiatori, basato sulla tecnologia eSIM. Oltre alla connessione vera e propria, il servizio offre una comoda app che consente di scegliere il piano tariffario e monitorare il consumo di traffico, un’assistenza disponibile 24 ore su 24 e altre funzioni utili quando si è in viaggio. In ogni caso, la SIM principale rimane al suo posto e resta attiva per le chiamate e gli SMS in arrivo (ad esempio, quelli con i codici delle banche), mantenendo l’utente al riparo da addebiti accidentali da parte dell’operatore di rete.

Il provider svizzero Yesim riunisce in sé tutti questi vantaggi grazie alle sue soluzioni pronte all'uso basate sulla tecnologia eSIM. Dalla sua fondazione nel 2019, l'azienda è cresciuta fino a raggiungere una dimensione internazionale e oggi fornisce servizi di comunicazione a oltre 3,5 milioni di clienti in tutto il mondo. Il provider offre tariffe vantaggiose per tutti i viaggiatori. I pacchetti Global Package per oltre 80 Paesi e Global Plus per oltre 140 Paesi sono l'ideale per chi preferisce un budget fisso. Il piano Pay & Fly funziona secondo il modello pay-as-you-go: una sola eSIM valida in oltre 170 Paesi, con pagamento solo per il traffico effettivamente consumato. Oltre alla trasparenza sui costi, l'eSIM da viaggio presenta anche altri vantaggi. Si può configurare il profilo digitale con calma già da casa, a Roma o a Milano: basta verificare la compatibilità del dispositivo , scaricare l'app e scegliere il piano tariffario. Per qualsiasi domanda, il servizio di assistenza risponderà nella lingua scelta 24 ore su 24, con un tempo di attesa medio di 6 minuti.

Innovazioni che semplificano i viaggi

Uno dei vantaggi pratici di Yesim è la tecnologia Switchless Network, grazie alla quale l'app si connette automaticamente alla rete con il segnale migliore tra oltre 800 operatori partner. Questo è fondamentale nelle zone con scarsa copertura e in occasione di grandi eventi, dove le reti tradizionali non riescono a far fronte ai picchi di traffico. Per chi viaggia con la famiglia o in piccoli gruppi, la funzione Multiple eSIMs risulterà molto utile: da un unico account è possibile gestire contemporaneamente più profili eSIM e condividerli con altri utenti, anche se questi ultimi non hanno installato l'app. E per capire se il servizio è adatto alle proprie esigenze non è necessario acquistare subito un abbonamento di lunga durata: il pacchetto di prova da 500 MB costa solo 0,50 € e permette di testare la qualità della rete. Ai nuovi utenti, il codice promozionale GETYESIM15 offre uno sconto del 15% sul primo acquisto.

Tecnologie che fanno risparmiare

In un viaggio ben organizzato, le spese sono chiare fin dall'inizio, e le comunicazioni non fanno eccezione. “Oggi i viaggiatori prestano molta più attenzione al proprio budget. I prezzi dei biglietti aerei, degli hotel e delle spese quotidiane durante i viaggi continuano ad aumentare, soprattutto nei periodi di alta stagione”, osserva Dmitri Verbovski, fondatore e amministratore delegato di Yesim. Un accesso a Internet affidabile e semplice all’estero è ormai diventato un’esigenza fondamentale, ma rimanere in contatto durante un viaggio dev’essere facile e accessibile, non complicato. Con operatori come Yesim, le comunicazioni smettono di essere una voce di spesa imprevedibile e si allineano ai biglietti aerei e all’albergo, di cui si conosce il prezzo già prima della partenza. E quanto si risparmia potrà essere destinato al viaggio stesso.