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Cos'è il nuovo videogioco per PS5 Saros e perché vale la pena giocarci

Cristian Paolini

Cristian Paolini

Si tratta di un'avventura fantascientifica oscura e inquietante, in cui il protagonista si muove sotto l'ombra di un'eclissi minacciosa che incombe su un misterioso pianeta. Ne abbiamo parlato con Simone Silvestri, art director di Hausmarque, la casa di produzione che aveva già realizzato, sempre per PlayStation, il predecessore Returnal

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