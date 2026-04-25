Quando i tuoi figli chattano con l'Ai di cosa parlano? Te lo dice Meta

Arriva una nuova funzione che mostra ai genitori i temi delle chat dei figli con l’intelligenza artificiale su Instagram, Facebook e Messenger. Non i messaggi ma le categorie: scuola, salute, relazioni. È l’ennesimo tentativo di bilanciare controllo e privacy in un ecosistema nel complesso sempre più opaco, dove le interazioni si spostano dentro assistenti invisibili e difficili da monitorare
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