Quando i tuoi figli chattano con l'Ai di cosa parlano? Te lo dice Meta



Arriva una nuova funzione che mostra ai genitori i temi delle chat dei figli con l’intelligenza artificiale su Instagram, Facebook e Messenger. Non i messaggi ma le categorie: scuola, salute, relazioni. È l’ennesimo tentativo di bilanciare controllo e privacy in un ecosistema nel complesso sempre più opaco, dove le interazioni si spostano dentro assistenti invisibili e difficili da monitorare