Perché le chat erotiche di ChatGPT sono state rinviate

L’”adult mode” del chatbot di OpenAI viene congelato. Dietro la scelta non c’è solo prudenza tecnica: pesa il rischio reputazionale, il nodo regolatorio e una strategia industriale che punta decisamente altrove, legata anche alla chiusura dell’app per i video Sora
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