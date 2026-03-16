In programma dal 16 al 19 marzo, la conferenza è uno degli eventi più importanti a livello globale dedicati all’intelligenza artificiale, al calcolo accelerato e alle infrastrutture per i data center. Ospitato all'interno del San Jose McEnery Convention Center, l'evento attira ogni anno sviluppatori, ricercatori, startup e aziende tecnologiche da tutto il mondo

Torna a San Jose in California la Nvidia GTC, uno degli eventi più importanti a livello globale dedicati all’intelligenza artificiale, al calcolo accelerato e alle infrastrutture per i data center. In programma dal 16 al 19 marzo all'interno del San Jose McEnery Convention Center, l'evento attira ogni anno sviluppatori, ricercatori, startup e aziende tecnologiche da tutto il mondo. Tra workshop tecnici, sessioni di formazione, presentazioni di aziende e momenti dedicati al networking tra professionisti del settore, il GTC è diventato negli ultimi anni uno degli appuntamenti più attesi per gli esperti del settore, oltre che uno principali momenti di confronto per il mondo dell'AI.

Il programma di Invidia Gtc

Il programma dell'edizione 2026 comprende oltre mille sessioni, tra keynote, interventi tecnici e dimostrazioni tecnologiche, oltre a un’area espositiva con centinaia di aziende e startup impegnate nello sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. Tra i momenti più attesi dell’evento c'è il keynote del fondatore e ceo di Nvidia, Jensen Huang, durante il quale vengono presentati aggiornamenti sulla roadmap tecnologica e sulle piattaforme dedicate all’intelligenza artificiale sviluppate dall'azienda. Anche per quest'anno sono attese novità legate alle infrastrutture per il calcolo accelerato, alle piattaforme software per sviluppatori e alle soluzioni AI per data center.

I temi e gli ospiti

Il programma della conferenza spazia dai temi dell’AI a quelli legati all’high performance computing. Tra i principali topic troviamo l'intelligenza artificiale generativa, le infrastrutture per data center e supercalcolo, la robotica e i sistemi autonomi, le applicazioni dell’AI in sanità, industria e automotive, e infine la simulazione, la grafica avanzata e il digital twin. Le sessioni comprendono non solo approfondimenti tecnici per sviluppatori, ma anche casi di studio sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in diversi settori industriali. Infine, l'evento ospita centinaia di relatori provenienti da aziende tecnologiche, università e centri di ricerca. Tra gli speaker troviamo dirigenti, ingegneri e ricercatori impegnati nello sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, che per l'occasione presenteranno progetti, applicazioni industriali e nuove piattaforme software.